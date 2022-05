Carmen Lomana revela a qué famoso abordó Luis Lorenzo para intentar conquistarla: “Se lo quitó de la cabeza”

La colaboradora de COPE Carmen Lomana reaccionaba este sábado en Fin de Semana a las informaciones que apuntaban a que Luis Lorenzo, sospechoso de haber asesinado a la tía de su mujer, había tratado de conquistarla. El intérprete de 'Médico de familia', 'Hospital central' o 'El Comisario' habría invitado a la tía viuda de Arantxa, su pareja, a vivir con ellos, la cual llegó desde Asturias hasta el hogar de ambos.

Fue el hermano de la fallecida quien dudó mucho de que se hubiese tratado de una muerte natural y pidió a la Justicia que hicieran una autopsia. Esta se llevó a cabo y encontraron que la habían envenenado con dos metales pesados. Según apunta ABC, Lorenzo habría estafado más de 2 millones de euros a una empresaria relacionada con la industria farmacéutica. Tras ello, habría urdido un plan para llegar hasta la socialité, Carmen Lomana, por medio de un famoso en común.









Lomana reacciona a las intenciones de Luis Lorenzo



Preguntada por Cristina López Schlichting acerca de estas informaciones, la colaboradora de COPE explica que cuando se enteró le dio la risa. “Ayer me enteré cuando estaba en el AVE viniendo a Málaga y me dio risa, no puede ser esto. Primero me quedé impresionadísima con la historia, pinta muy mal. Además la pobre señora cuando volvía a Asturias mejoraba muchísimo, estos la volvían a invitar y se ponía fatal. Qué maldad de persona que nunca lo hubieran sospechado”, comentaba.

“Se nota que no me conocía, porque yo ni agua. Yo les veo venir cuando alguien es así. Siempre ves alguno que están ahí porque les encanta el photocall, y lo que hay que hacer es quitárselos de encima”, respondía categórica la socialité.





El famoso al que intentó abordar Luis Lorenzo

En ese momento Lomana dejó caer un dato relevante: el nombre de la persona que a la que había abordado el sospechoso para tratar de llegar hasta ella. “De todas formas, a mí me decía Teresa Bueyes, que él siempre insistía “ay Carmen Lomana, es mi tipo”. Imagínate si me lo presenta” confesaba a la presentadora de Fin de Semana.

Ante la insistencia de Cristina, la colaboradora explica cómo trató Lorenzo de que se la presentasen: “Por lo visto él estaba insistiendo y ella se lo quitó de la cabeza, pero a lo mejor me hubiera ido a cenar con él, por qué no, son compañeros de televisión, que te lo presenta una amiga, que es simpático y educado... Además que no le conocía de nada”. En ese momento, la presentadora le planteaba el riesgo de que hubiesen llegado a conocerse: “Es que no es un problema de que te hubiese sacado dinero, es que te hubieses hecho amiga de una persona que te hubiese echado manganeso en las copas”

Una situación que sacaba las risas de Lomana: “Y de repente, “pobre Lomana, se ha quedado pajarito, ¿qué le ha pasado?” Yo no le tengo en mi cabeza, pero veo tanta gente diciéndome que tiene un amigo que me quería conocer que, si me lo hubieran dicho no se me habría quedado en la cabeza. Esta gente está completamente fuera de mi círculo, porque al final tengo muy pocos amigos de verdad y muchos conocidos, y me muevo con la gente que conozco de toda la vida. Esto de ser más o menos famosa no ha cambiado mi vida personal”, concluía.