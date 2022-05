La expareja de Luis Lorenzo desvela cómo es realmente al actor en lo personal: "Sabía que acabaría mal"

Este viernes, Luis Lorenzo y su esposa Arancha fueron detenidos por el asesinato de Isabel, la tía de ella. Tal y como señaló 'El Confidencial', el matrimonio invitó a la anciana a su casa de Rivas hace un año, ya que ella vivía en Asturias. No obstante, lo que comenzó siendo una visita terminó siendo una larga estancia. Esto llamó la atención de los familiares, por lo que José, el hermano de la viuda, comenzó a sospechar y denunció su desaparición. Asimismo, el hermano de la víctima detectó un extraño comportamiento por parte de la pareja, ya que controlaban el móvil de Isabel en todo momento y no permitían que se comunicase por cuenta propia.

Tras la denuncia, la policía fue a la casa del actor para comprobar lo que estaba sucediendo y, según el mencionado medio, Lorenzo afirmó que la tía de su mujer vivía con ellos. A pesar de ello, no permitió a los agentes entrar sin una orden judicial. Un tiempo después, en junio de 2021, la anciana murió dentro de esa misma casa, pero se certificó como muerte natural. José insistió en que se le realizara una autopsia y, finalmente, la Justicia lo aprobó. Fue entonces cuando se descubrió que la muerte de la mujer había sido provocada, al detectar la presencia de dos metales en dosis desmedidas. Es decir, había sido envenenada, concretamente con cadmio y manganeso.

Otro detalle a tener en cuenta es que cada vez que Isabel pasaba unos días con Arancha y Luis, su cuenta bancaria marcaba que se había gastado en torno a 30.000 euros y, antes de morir, cambió su testamente y dictó que algunas de sus propiedades, como un piso en Asturias y unas tierras, serían para Arancha. Es por esto por lo que indican que todo podría haberse llevado a cabo para quedarse con la herencia.

Por el momento, el Ministerio Fiscal solo ha solicitado la libertad provisional para Luis Lorenzo y su mujer. Es decir, la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado. Es decir, les han dejado en libertad con cargos y con todas las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía, mientras siguen siendo investigados por el asesinato.









"Por conseguir un trabajo era capaz de cualquier cosa"

Como consecuencia, todos los medios de comunicación han sido acaparados con esta noticia, entre ellos 'Sálvame'. La noche del sábado, Jorge Javier Vázquez recibió a Romy Abradelo en el plató del 'Deluxe'. La actriz fue novia de Luis Lorenzo durante dos años y medio, por lo que, tal y como reconoce, su detención por el presunto envenenamiento de la tía de su mujer no le ha sorprendido.

Romy y Luis se conocieron en un casting y, desde entonces, comenzaron una larga relación. Es por esto por lo que ella le conoce muy bien y asegura que el actor es "muy competitivo", "extremadamente celoso" y que "le gustaba mucho aparentar". "Era un tío muy oscuro… Tiene obsesión por las tías que tienen pasta, que no estén mal y que sean mayores", confiesa la entrevistada en el programa de Telecinco. "Come el coco muy bien y engaña muy bien", asegura ella.

"Él fardaba de sus conquistas y de las cosas que le regalaban las conquistas", señala la actriz. "Él era una persona que podía hacer cualquier cosa por llegar al éxito. Por conseguir un trabajo era capaz de cualquier cosa. Llegó a decir en un casting que su madre tenía un cáncer terminal para dar pena", recuerda. "Se acabó la relación porque me di cuenta de que era un chulo y que le gustaba llevar a una mujer como un trofeo, exhibiéndola", explica el por qué de su ruptura. "Sabía que no iba a acabar bien, pero no por un asesinato", confiesa la intérprete.