Carmen Alcayde se sincera en 'Sálvame' sobre el problema personal que tiene con sus hijos: "Sin hablar"

Carmen Alcayde es el último fichaje de 'Sálvame'. La periodista ha llegado al programa de Telecinco en un momento complicado para el programa que ocupa las tardes de la cadena desde hace más de una década. Alcayde se ha integrado muy bien en el equipo y en sus primeros días en el plató ha realizado una confesión muy dura respecto al problema que tiene con sus hijos.

Con la nueva temporada televisiva, Carmen se incorporaba al plató de 'Salvame' como colaboradora, tras el polémico despido de Antonio Canales en pleno directo días atrás y la polémica surgida en torno a la continuidad de Kiko Matamoros, que sigue en el aire. La llegada de la periodista supone un revulsivo para el programa, que este verano no ha pasado por una de sus mejores épocas. Desde la muerte de Mila Ximénez, el programa ha sufrido una caída. En la época estival las audiencias no han sido las esperadas y el programa ha suscitado multitud de polémicas y críticas entre sus espectadores.





Con este nuevo fichaje, el espacio de Mediaset busca tomar impulso. Además, Carmen Alcayde tendrá la posibilidad de volver a compartir plató con Jorge Javier Vázquez, con quien comenzó su etapa en el mítico 'Aquí hay tomate', programa del que guarda muy buenos recuerdos. Una etapa que ambos tuvieron la oportunidad de recordar hace unos meses, cuando compartieron plató para hablar de aquellos años.





Carmen Alcayde se abre en canal en 'Sálvame' y revela el problema que sufre con sus hijos

Pocos días después de su llegada, Alcayde se ha sincerado con sus compañeros de 'Sálvame' y ha revelado el grave problema que vive con sus hijos en la actualidad. La periodista, natural de Valencia, se mudó hace unos años a la ciudad mediterránea con su marido y sus hijos pero poco tiempo después tuvo que volver a Madrid por temas laborales. Actualmente vive a caballo entre las dos ciudades, pero su familia reside en Valencia, motivo por el cual pasa mucho tiempo lejos de ellos.

"Me paso semanas viviendo aquí y he estado viviendo cuatro meses aquí en Madrid sin mis hijos hasta que me los pude traer, que ahora me los he vuelto a llevar, que tiene un lío mi vida increíble", revelaba Carmen. Aprovechaba entonces para compartir más detalles de como ha llevado esta situación en los últimos años. "Yo estaba semanas que a lo mejor había dos días que no hablaba con ellos, recuerdo que igual se ponen tristes, y tú quieres que estén felices en la marcha del cole y tal, y les llamas, y sabes que has estado dos días sin hablar con ellos", explicaba visiblemente afectada.

Aunque ha recalcado que cuenta con el total apoyo de su marido: "Mi marido me dice, que están bien, no te preocupes, que está todo fenomenal, a veces, tampoco pasa nada, pero hay padres que sí que nos sabe mal estar tanto tiempo sin llamarles".