Carlota Corredera sufre un doloroso percance en directo en 'Sálvame': "Tenemos un problema"

Carlota Corredera se ponía este jueves al frente de 'Sálvame' tras unos días en los que el programa de las tardes de Telecinco había estado presentado por Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla. En la jornada de este jueves, uno de los bloques del programa se centraba en Kiko Rivera, la relación con su madre y su nuevo single. Mientras comentaban el tema, Corredera sufría un percance en pleno directo, ante el que no podía ocultar su cara de dolor.

Esta semana, 'Sálvame' ha sufrido una pérdida muy importante. Kiko Hernández abandonaba el plató tras una confesión muy personal. El colaborador confesaba estar atravesando un duro momento a nivel personal tras la pérdida de tres personas muy importantes en un corto periodo de tiempo. Ante la situación, Hernández necesita parar y alejarse de los focos unos días para reponerse y volver a su día a día. Además, Kiko ha cerrado su cuenta en Instagram, suponemos que para desconectar del mundo durante unos días y poder así superar este duro momento.

Un familiar directo de Joaquín Prat saca a la luz su situación personal actual: en la sombra Hace unas semanas, el presentador español ponía punto y final a su matrimonio tras más de doce años unidos y un hijo en común





Otro de los temas de la semana es la reciente boda de Anabel Pantoja, de cuyos regalos se ha hablado en el plató de 'Sálvame'. Los colaboradores teorizaron acerca de los regalos que habrían recibido los novios y Belén Esteban confesó que el suyo había sido "dinerito". Además, tras este tema salieron a la luz algunos de los regalos más caros que han recibido los colaboradores de Telecinco. Destaca el juego de maleta de Louis Vuitton de Chelo García-Cortés, cortesía de Borja Thyssen y el anillo de pedida que le regaló Feliciano López a Alba Carrillo. Una auténtica joya con diamante traída del mercado de Amberes, cuyo valor exacto se desconoce pero que, según los expertos, podría valer cerca de 20.000 euros.

El incidente de Carlota Corredera en 'Sálvame'

"Uy tenemos un problema", decía de repente la colaboradora, que no podía ocultar su cara de dolor. Los colaboradores se asustaban y le preguntaba qué pasaba, cuando Lydia Lozano se ponía de pie sin salir de su asombro y decía, "el imperdible, no me lo puedo creer", mientras iba a ayudar a la presentadora.

Carlota mejoraba su cara de dolor y aseguraba tenerlo controlado mientras lo agarraba con un dedo. La cámara entonces se dirigía a ella para enfocarla en primer plano y Corredera interpelaba al cámara pidiéndole que no le grabara. Lydia Lozano le preguntaba entonces, "¿Por qué te haces acupuntura en directo?", mientras que otra colaboradora le preguntaba por qué no probaba a ponérselo de otra manera. En ese momento, la presentadora pedía ayuda a los espectadores y lanzaba un mensaje, "qué alguien me diga como poner una petaca y que no se me caiga", mientras enseñaba las dimensiones del imperdible en cuestión a cámara.

