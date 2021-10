Un mítico colaborador de 'Sálvame' abre su corazón y anuncia que abandona el programa: "Necesito parar"

'Sálvame' ha vuelto a ser noticia este miércoles por la marcha de uno de sus míticos colaboradores. El implicado ha abierto su corazón en directo, ha explicado la difícil situación personal que vive desde hace unos meses y la decisión que ha tomado de abandonar el programa, sin determinar cuánto tiempo estará ausente.

El programa de las tardes de Telecinco se encuentra día a día al frente de la última hora de las noticias del corazón, e incluso dedica tiempo a la actualidad, como ocurrió cuando Lydia Lozano se desplazó hasta La Palma para contar, en directo, la última hora de la erupción del volcán Cumbre Vieja. El espacio está presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o Paz Padilla, en función del día de la semana, la edición del programa y los compromisos profesionales de los líderes de 'Sálvame'.

Una de las fechas más difíciles para todo el equipo tuvo lugar hace unos meses y fue el fallecimiento de Mila Ximénez, compañera del programa y amiga de muchos colaboradores. La periodista falleció el pasado mes de junio tras luchar con una enfermedad. Su programa continuó en marcha pese a la dura noticia y lo afectado que estaba todo el equipo, que supo seguir para adelante.

'Sálvame' hace frente a la marcha de Kiko Hernández

Precisamente este hecho es uno de los motivos de Kiko Hernández para anunciar que deja 'Sálvame'. El colaborador está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida y se le suman acontecimientos difíciles de asumir. Hace unos días salía a la luz el fallecimiento de Begoña, dueña del 'Bingo las Vengas' de Madrid y gran amiga suya. Una nueva pérdida de la que no ha podido todavía asumir y que se suma también, a la de su tía a principio de año.





Kiko Hernández confesaba este miércoles desde el plató de 'Sálvame' que este año no puede más debido a todas estas pérdidas y sobre todo, el hecho de no haber podido tener el duelo que requería cada una de ellas. Sin poder hablar, el colaborador ha desvelado que está bajo de ánimo y muy afectado emocionalmente porque son tres pérdidas que han significado mucho en su vida y todavía no ha podido hacer un parón. Tras asegurar que quería marcharse una temporada del programa para descansar y recomponerse, 'Sálvame' se ha ido a publicidad y a su vuelta, el colaborador ya no estaba sentado porque se ha roto y había decidido desaparecer unos minutos.

"Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, a lo mejor una semana o 15 días y hacer un proceso que no he hecho ni con Mila ni con mi familiar ni con Begoña, pero no puedo, de verdad", eran algunas de sus palabras en el plató de Telecinco.

Kiko Hernández, totalmente roto tras la muerte de su amiga Begoña, abandona el plató de @salvameoficial entre lágrimas: "No puedo más" https://t.co/XLN2ltrgO2 — Telecinco (@telecincoes) October 6, 2021