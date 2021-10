¿Dónde está Rocío Carrasco?: Carlota Corredera frena 'Sálvame' y habla claro sobre su desaparición

El paradero de Rocío Carrasco es todo una incógnita, sobre todo si hablamos del ámbito televisivo. La colaboradora de 'Sálvame' lleva unas semanas sin ponerse delante de las cámaras de Telecinco y parte de la audiencia se ha pronunciado al respecto, sobre todo porque llama la atención que todavía no haya coincidido ninguna vez con Carlota Corredera como defensora de la audiencia.

Rocío Carrasco regresó a los focos la pasada primavera tras el estreno de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. En la docu-serie, la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado explicó con todo detalle cómo fue su relación con Antonio David Flores, testimonio que costó al ex guardia civil su trabajo en Telecinco y que ha derivado en varios procesos legales que a día de hoy siguen abiertos.

El testimonio de Rocío Carrasco fue un auténtico huracán mediático, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y a niveles de audiencias y de impacto social. Muchos políticos se pronunciaron al respecto, como Adriana Lastra e Irene Montero, el contenido que aparecía cada semana se analizaba con todo detalles, generando ciento de horas de televisión.









Una vez terminada la docu-serie, dos vías profesionales se le abrieron a la mujer de Fidel Albiac: grabar una segunda parte para hablar de la relación que mantiene con la familia materna y entrar a trabajar en la nómina de 'Sálvame'.

En este sentido, varios días después del final de la docu-serie, 'Sálvame' confirmaba la incorporación de Rocío Jurado con una sección en la que ejercería como defensora de la audiencia, imitando al programa que presentó en Telecinco hace unos años 'Hable con ellas'.

Carlota Corredera, sobre la ausencia de Rocío Carrasco en 'Sálvame'

La realidad es que 'Sálvame' tenía mucho interés en que esta sección diese sus frutos, sobre todo en un momento complicado de audiencia para el programa. Pero la verdad es que las apariciones de Rocío Carrasco en el plató de Mediaset en estos últimos meses se han contado con los dedos de la mano, por eso muchos se preguntan sobre su futuro en televisión y sobre si volverá a aparecer en las pantallas de 'Sálvame'.

En esta dirección se ha pronunciado Carlota Corredera, que ha defendido no saber ningún tipo de detalle al respecto. Un hecho, que de ser así, confirmaría que Rocío Carrasco no está entre las prioridades del programa a la hora de definir una escaleta o es que la colaboradora quiere estar un tiempo fuera de los focos.

"No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora", ha explicado la presentadora de 'Sálvame' a la hora de pronunciarse sobre esta duda que surge a muchos espectadores del programa y que no dudan en exponer en redes sociales en más de una ocasión.