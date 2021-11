Carlota Corredera, obligada a disculparse en nombre de 'Sálvame': gracias a Antonio David

A lo largo de la tarde del pasado miércoles, Antonio David Flores ha publicado un vídeo en su canal de YouTube en el que ha cargado, una vez más, contra 'Sálvame'. El exmarido de Rocío Carrasco y expareja de Olga Moreno ha enviado un nuevo dardo contra el espacio de Telecinco.

"Como sabéis, la temática de este canal tenía poco que ver con lo que iba a pasar en 'Sálvame'. Iba por otros derroteros, con ganas de reírnos y de pasarlo bien. Sin embargo, hoy me rebelo", ha comenzado Antonio David. "Hoy precisamente se han caído esos planes al suelo. Los han tirado. Hoy en 'Sálvame' ha pasado algo que me ha hecho daño, que me ha dolido muchísimo". Según el programa, un familiar de Olga Moreno aseguraba tenerle miedo a Antonio David y su familia porque "son como gitanos", aseguraba el testimonio. "Son capaces de agredirme, parecen muy finos, pero son verduleros. Tengo miedo".





Tras estas declaraciones, Antonio David se ha defendido, alegando que tiene "sangre gitana" y está "muy orgulloso de ello". A continuación, ha estallado: "Lo que habéis hecho estigmatizar a la raza gitana. Vinculáis hechos delictivos a la raza gitana. Yo me rebelo. Confío que en esta sociedad en la que estamos viviendo... donde no queramos que haya barreras, dentro de la indignación que yo tengo, la tenga la gente que ve el programa, incluido el señor Vasile, para que se haga mirar lo que está pasando", concluyó Antonio David.





'Sálvame' responde a Antonio David

Como no podía ser de otra manera, el programa de Telecinco ha querido pedir disculpas por estas declaraciones y Carlota Corredera ha comenzado el programa de este jueves a leer un comunicado

"Ayer, durante el relato del testimonio próximo a la familia de Antonio David, se hicieron comentarios desafortunados sobre la etnia gitana", comenzaba leyendo la presentadora. "También por parte de algunos colaboradores, lo que ha provocado malestar en parte de la comunidad gitana", continuó.

?? Comunicado de #YoVeoSalvame tras las desafortunadas palabras del testigo familiar de Antonio David Flores, sobre la comunidad gitana pic.twitter.com/G0MrSBS87K — Alex Fernández (@alexfdz24) November 4, 2021





"Queremos, en primer lugar, rectificar y aclarar que en ningún momento hemos querido decir nada despectivo para la comunidad gitana", ha señalado inmediatamente Corredera. "Queremos pedir perdón a las personas que se hayan sentido ofendidas por esas palabras y aclarar que han sido unas experiencias muy desafortunadas, hechas sin ninguna intención de ofender", ha continuado Carlota con el único objetivo de lavar la cara del programa de cara a la opinión pública.





Para finalizar, Carlota Corredera quiso dejar claro que "tenemos mucho respeto y consideración hacia esa comunidad, que sabemos que nos siguen desde hace muchos años y queremos que continúen, que continuéis acompañándonos cada tarde", ha pedido Corredera. "Desde aquí, nuestras más sinceras disculpas y todo nuestro cariño, de verdad", se ha disculpado por última vez la presentadora.