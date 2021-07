Carlota Corredera manda un rotundo mensaje a Rocío Carrasco en 'Sálvame' tras la emisión de 'Ahora Olga'

Carlota Corredera ha sido, desde la vuelta a los platós de Rocío Carrasco, una fiel defensora suya. La viguesa fue la encargada de presentar los programas en los que se emitió la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva" y se ha mostrado del lado de Carrasco en reiteradas ocasiones. Este jueves ha querido mandar un nuevo mensaje a la hija de Rocío Jurado tras la emisión del programa especial dedicado a Olga Moreno.

Corredera ha intentado mantenerse al margen de la polémica generada en las últimas semanas, pero hace unos días, en su vuelta de vacaciones, no pudo contenerse y opinó abiertamente sobre el paso de Olga Moreno por Honduras. "Es verdad que me he intentado mantener al margen porque no soy objetiva. Es público que me he posicionado al lado de Rocío. No porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío", comenzaba diciendo Carlota en 'Sálvame'.

Para continuar, negaba las acusaciones de tongo que circulaban sobre las votaciones de la semifinal y aseguraba que si Olga era finalista de 'Supervivientes 2021' era porque el público así lo había querido. Además, recordaba que Moreno pudo ver el primer episodio de la docuserie de Carrasco antes de irse a Honduras y por tanto conocía las declaraciones más fuertes sobre los hijos de Antonio David Flores.

Para terminar su defensa hizo un alegato en toda regla, acusando a Moreno de haber mentido: "Yo no olvido que desde luego una de las dos miente. El episodio que cuenta Rocío cómo fue el juicio. Lo que nos contó Olga de que cómo Rocío no quiso ver a su hijo contra la versión de que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre. No dudo que quiera a los niños, pero por lo que sabemos hasta ahora sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío".





En la noche del miércoles, Telecinco emitía un programa especial presentado por Jordi González dedicado a Olga Moreno, protagonizado por ella misma. En él, la sevillana respondía a las acusaciones que se habían vertido sobre ella en el documental de Rocío Carrasco. Un programa muy comentado en redes, que aparentemente se posicionaban de lado de la hija de Rocío Jurado y creían su testimonio antes que el de Moreno.

La reacción de Telecinco al especial de Olga Moreno

Los espectadores de Telecinco esperaban que en el programa de 'Sálvame' de este jueves se comentara parte del programa emitido la noche previa, e incluso que Rocío Carrasco estaría en plató con su sección 'Hable con ella' y diría algo al respecto. Sin embargo, la opción elegida por la cadena de Mediaset ha sido guardar silencio.

Por su parte, Carlota Corredera, encargada de presentar el programa, no ha dedicado ninguna palabra al documental, pero sí ha tenido un gesto con su amiga Rocío que ha llamado la atención de la audiencia. Corredera ha aparecido vestida con un vestido rosa fucsia, el mismo color elegido por Carrasco para contar su historia en la docuserie. Además, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram enseñando el look y con un texto que dice: "Todo al fucsia", seguido de un guiño.