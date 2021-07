Carlota Corredera sentencia a Olga Moreno tras su paso por 'Supervivientes': "Yo no olvido"

Este viernes se celebra la gran final de 'Supervivientes 2021' y son muchos los rostros conocidos pendientes de conocer quién será el ganador de la edición. En 'Sálvame', el concurso ha sido muy comentado, especialmente en esta última semana, y su presentadora, Carlota Corredera, no ha podido evitar dar su opinión sobre el paso de Olga Moreno por Honduras, momento que ha aprovechado para reiterar su apoyo a Rocío Carrasco.

Carlota Corredera fue la encargada de presentar la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Desde la emisión de los primeros capítulos, la periodista se posicionó del lado de la hija de Rocío Jurado, reiterando que se creía, sin ninguna duda su testimonio. Su indiscutible defensa ha marcado su carrera profesional, ya que han sido muchos los que han retirado su apoyo a la colaboradora por mostrarse tan imparcial. Según refleja un estudio, su postura "ha puesto en peligro su propia imagen" y la audiencia "ha condenado" las declaraciones de la presentadora, sus cortes a los colaboradores y su radical actitud.





Carlota Corredera rompe su silencio y habla sobre el paso de Olga Moreno por 'Supervivientes'

Después de la emisión del documental, Corredera se tomó unas vacaciones y no ha querido entrar en polémicas vinculadas a 'Supervivientes', donde Olga Moreno ha llegado a la final. Sin embargo, este jueves, mientras comentaban la primera parte de la final en 'Sálvame', la presentadora ha roto su silencio y ha hablado alto y claro sobre lo que piensa del paso de Moreno por el concurso y las declaraciones de esta sobre los hijos de Rocío Carrasco.





"Es verdad que me he intentado mantener al margen porque no soy objetiva. Es público que me he posicionado al lado de Rocío. No porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío. Por cierto, la gente que me ataca con el dinero decirles que yo cobro lo mismo defendiendo a Rocío que no apoyándola. No tengo un plus. Ni me paga ella ni me paga Fidel", comenzó narrando Carlota.

Para continuar, negó el posible tongo en las votaciones del miércoles al que habían hecho alusión algunos espectadores. "Creo que si Olga está en la final es porque el público lo ha decidido y eso es incontestable. Mañana veremos quién gana". Y prosiguió analizando el concurso de Moreno: "Cuando Olga se va, ya se ha emitido el episodio cero de Rocío y cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos. Y eso Olga sí que lo sabe. Sabe en qué términos habló de cómo le dolían la relación con sus hijos".

Para terminar, volvió a hacer mención a Rocío Carrasco: "Yo no olvido que desde luego una de las dos miente. El episodio que cuenta Rocío cómo fue el juicio. Lo que nos contó Olga de que cómo Rocío no quiso ver a su hijo contra la versión de que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre. No dudo que quiera a los niños, pero por lo que sabemos hasta ahora sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío".