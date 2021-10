El director de 'Sálvame' para los pies a Carlota Corredera por su alegato feminista contra Julia Janeiro

Este viernes, 'Sálvame' ha vivido un momento muy complicado al tratar de localizar a Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Una reportera del programa se ha desplazado hasta Getafe (Madrid), lugar en el que la joven vive y la han abordado mientras caminaba con una amiga. Tanto la periodista como el cámara han tratado de sacarle declaraciones de todo tipo. Desde las impresiones que tiene a todo lo que se está hablando de ella en 'Sálvame' hasta su última operación de pecho.

A todas esas preguntas, Julia Janeiro ha optado por guardar silencio y antes de acabar con la conexión, la hija del diestro ha enviado un mensaje a Carlota Corredera y a los colaboradores: "El feminismo lo usáis cuando queréis". Esta réplica no ha sentado nada bien a la presentadora y se ha dirigido a cámara en un tono muy serio. "Yo, cuando quieras, quedamos y te explico lo que es el feminismo de verdad porque igual no lo sabes. Y no pasa nada, estamos todos en proceso de aprendizaje. Nosotros no hemos utilizado, que yo sepa, el feminismo de forma selectiva", decía. Además añadía que "yo no defiendo a asesinas aunque sean mujeres. Que necesitas saber de feminismo, yo te echo una mano, te lo digo en serio".

Carlota Corredera responde a Juls: “En sálvame no usamos el feminismo selectivo” #yoveosalvamepic.twitter.com/fnNPrKXpo9 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 15, 2021





Al finalizar su intervención, el director del programa la ha frenado sugiriendo que no abroncase de esa forma a Julia Jaineiro. Corredera indicaba que no la estaba abroncando. "Le estoy explicando que no sé qué concepto tiene de feminismo porque a ella no le hemos dicho absolutamente nada machista". David Valldeperas, que en numerosas ocasiones se ve obligado a reconducir situaciones en plató, le ha pedido que no dirigiera ese discurso a la joven porque una de las frases que formulaba era una reproducción literal de su madre.





"Es obvio que se la ha dicho su madre. La semana pasada Sergi Ferré estuvo haciendo guardia donde vive Julia. Cuando salía de casa le puso el micro, le preguntó y Campanario dijo que su hija no se había expuesto nunca a los medios y utilizó la misma frase", insistía el director del formato.

La polémica, sea como fuere, no ha quedado totalmente cerrada y las réplicas se sucederán entre ambas partes. Pese a esos "toques de atención" de Valldeperas, seguramente Carlota vuelva a insistir en su discurso pese a las numerosas críticas que ha recibido por estas afirmaciones a través de redes sociales.

El doloroso percance en directo que sufrió Carlota Corredera en 'Sálvame'









Hace una semana, Carlota Corredera daba un susto a sus compañeros. "Uy tenemos un problema", decía de repente la colaboradora, que no podía ocultar su cara de dolor. Los colaboradores se asustaban y le preguntaba qué pasaba, cuando Lydia Lozano se ponía de pie sin salir de su asombro y decía, "el imperdible, no me lo puedo creer", mientras iba a ayudar a la presentadora.

Carlota mejoraba su cara de dolor y aseguraba tenerlo controlado mientras lo agarraba con un dedo. La cámara entonces se dirigía a ella para enfocarla en primer plano y Corredera interpelaba al cámara pidiéndole que no le grabara. Lydia Lozano le preguntaba entonces, "¿Por qué te haces acupuntura en directo?"