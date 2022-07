Carlos Herrera desvela el motivo por el que tuvo que perder 8 kilos: "Casi me ingresan"

Estos meses de verano son una ocasión perfecta para repasar los mejores momentos que nos ha dejado Carlos Herrera durante estos últimos meses. En esta ocasión, recordamos su visita al programa 'Cinco tenedores', en la que compartió mesa con Miki Nadal y Juanma Castaño. Tras su victoria compartida en 'MasterChef Celebrity', el dúo protagonizó tantos divertidos momentos que se han hecho con su propio espacio de cocina en Movistar+. Por este motivo, Nadal y Castaño se han convertido en una reconocida pareja artística frente a las cámaras de 'Cinco tenedores', formato también producido por Shine Iberia que consiste en una combinación entre un talent culinario y un programa de entrevistas.

A finales de marzo, el cómico y el periodista estrenaron el formato con la visita especial de Carlos Herrera, Leo Harlem y Ana Peleteiro. De esta manera, los presentadores reunieron a reconocidos rostros que poco tenían que ver entre ellos en una agradable cena, en la que presentarían una vez más sus dotes culinarios. Antes de eso, los conductores del espacio fueron acompañados por los invitados durante el cocinado, donde ya comenzaron a hacerse las diversas entrevistas.

Mientras probaban el bacalao al pil pil, el que aseguraron que estaba "delicioso", Juanma Castaño aseguró que notaba un cambio físico en Carlos Herrera. "Te veo más delgado, Carlos", señalaba el presentador. "Sí, me he quitado 8 kilos", reconocía el exitoso comunicador de COPE. "Fui un día a hacerme un análisis y me dijo la médico: 'Si llega usted a venir una semana más tarde, le ingreso", revelaba Herrera. "¿En serio?", insistía Castaño sin dar crédito.









Peleteiro: "Podría decirte que parece que te tengo en mi casa"

"Me hice los análisis y tenía todo colorado. Y, efectivamente, me he quitado 8 kilos y estoy mucho mejor", asegura el invitado. A raíz de esto, Castaño quiso saber si, de verdad, Herrera había estudiado medicina antes de dedicarse de lleno a la radio hasta convertirse en un referente de la comunicación. "¿Es verdad que tú eres médico?", le preguntó el presentador de Movistar+. "Yo he hecho la carrera de medicina, sí. Había que estudiar algo y estudié medicina", aseguraba.

Posteriormente, durante la cena, se descubrió que había un fan de Herrera entre los comensales. "Ana me dijo: '¿Viene Herrera? Uf, mi padre toda la vida con Herrera'", desvelaba Castaño, haciendo referencia a lo que Peleteiro le dijo tras las cámaras cuando se enteró de que compartiría mesa con Herrera en 'Cinco tenedores'. "Podría decirte que parece que te tengo en mi casa", reconocía la deportista, dirigiéndose al presentador.

"Claro, es que tu padre es una persona con buen gusto y, además, se nota", bromeaba Herrera. "Soy adoptada, eh. Han sabido elegir que, al fin y al cabo, esto va un poco a dedo, eh", le seguía Peleteiro. "Claro, han sabido elegir", corroboraba el presentador de 'Herrera en COPE', entre risas.