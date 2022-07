El dueño de un bar de Valencia responde la reseña negativa de un cliente por abroncarle: "Lo esperábamos"

Cada vez está más de moda el dejar una reseña en internet cuando visitas un restaurante, dando una valoración de tu experiencia, ya sea negativa o positiva. "Alguna vez lo he hecho. Si especialmente me convence, si no no. Reseñas negativas no he dejado nunca. Para mí son muy útiles. Soy de los que revisan las reseñas antes de ir a un restaurante. Me fío mucho de las de Google", reconoce al respecto Antonio Herraiz en 'Herrera en COPE'."Va bien el saber la opinión del resto de clientes que han estado antes de meterte en un bar", apunta Ángela Sánchez.

Esto nos viene bien a los que consumimos, pero a los dueños de los locales, si la crítica no es buena, pues, evidentemente, no les viene muy bien. Respecto a esto, se ha hecho viral una reseña de un restaurante de Valencia. "No pongo cero estrellas porque no puedo", dice la polémica reseña. El hombre explica que se sentaron en un local varios adultos con niños y a los críos se les antojó una pizza del local de al lado.

"Es una pena es que no se puedan dejar reseñas para los clientes"



Entonces, los mayores se tomaron una cerveza y los niños se sentaron con la pizza del otro local. El dueño les dijo que eso no se podía hacer y ellos se enfadaron. Como consecuencia de su cabreo, pusieron una crítica en redes sociales y el dueño les respondió que ojalá él se pudiese quejar de los clientes. Además, el autor de la crítica puso una reseña muy mala. Dijo que se sentían delincuentes y que, encima, les habían cobrado 12 euros por cuatro cervezas y un agua.

"Con un poco de educación se ahorrarían muchas cosas, pero claro. Si uno no tiene educación, no vamos a responder con mucha educación tampoco", dice Mario al respecto, uno de los dueños del bar. Mario respondió al señor con mucha amabilidad y le dijo al señor que no se habían comportado como debían y que lo que más le ha molestado es que dijeron que el trato no había sido bueno.

"Realmente, lo esperábamos. Te puede dejar tanto reseñas negativas como positivas. Lo que es una pena es que no se puedan dejar reseñas para los clientes", lamenta el hostelero. Ante esto, también dice que también se vendían pizzas en su bar, por lo que no tenía mucho sentido irse al local de al lado.