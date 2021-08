El Dr. Carballo carga duramente contra Sanidad en 'La Sexta Noche' por el uso de la mascarilla: "Era evitable"

El doctor César Carballo ha acudido un fin de semana más al plató de 'La sexta Noche' para valorar las últimas medidas que el ministerio de Sanidad está imponiendo a la sociedad tras el golpe de contagios que ha supuesto la quinta ola, que ha afectado considerablemente a los hospitales al elevar la cantidad de hospitalizaciones, así como del nivel de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos.

El médico urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal, ya había sido noticia hace escasas semanas al predecir el golpe que iba a suponer la nueva ola que se avecinaba, debido al alto poder de transmisión que tiene la variante Delta, procedente de la India. "O mejoramos en cuestiones clave como el rastreo, seguimiento, aislamiento y detección precoz, o seguiremos a merced del virus ola tras ola. 'Solo el 4,8% de personas con síntomas es contactado por rastreadores Covid'", afirmó a mediados del mes de julio, cuando la quinta ola todavía no estaba muy presente en nuestro país, pero ya causaba estragos en Gran Bretaña.





El médico, que realiza una labor pedagógica importante tanto a través de sus redes sociales como en cada programa que acude a la 'Sexta Noche', ha vuelto a dar que hablar a raíz del mensaje triunfalista que desde hace un tiempo se viene dando desde el ministerio dirigido por Carolina Darias.

La advertencia de Carballo en La Sexta

"El mensaje es absolutamente el contrario al que nos han dado. La mascarilla hay que usarla siempre, salvo que usted esté solo en la playa o en el campo paseando, que no hay nadie. Pero, siempre mantenga la mascarilla. Es que estos mensajes de buenismo, de la sonrisa y tal, están muy bien, pero es que estamos en plena quinta ola, que ustedes no han sabido evitar, porque esta quinta ola era evitable. O por lo menos haber parado el gran golpe que nos han supuesto a los hospitales, a las ucis que vuelven a estar sobrecargadas. Madrid ha doblado sus camas de ucis. Estos mensajes de la ministra, que no sé quién la asesora, debería cesarlos a todos", afirmó duramente contra la ministra, además de poner en la diana a sus asesores.

Respecto al tipo de mascarillas que se deben usar, el doctor dejó muy claro que para todo tipo de espacio interior lo más recomendable sería usar la FFP2. "La mascarilla hace falta, en interiores son necesarias las FFP2, a lo mejor es que los mensajes no le llegan a la gente. Cuando se está en sitios como el cine o el metro, hay que ponerse FFP2, porque con esta variante con una quirúrgica te contagias. Eso es lo que vemos en el hospital, estos mensajes es lo que hay que decirle a la gente, que se proteja", recalcaba.

"Gracias a Dios la vacuna funciona, si no fuese por ella habría sido mucho peor que la primera ola. Con una variante que tiene una carga viral altísima, menos mal que está la vacuna. Si el ministerio no hace por protegerles, protéjanse ustedes", terminó su alegato, César Carballo, visiblemente alterado, ante la inoperancia, a su juicio, del ministerio que dirige Carolina Darias.