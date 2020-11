Canales Rivera desvela que Isabel Pantoja robó a su familia un bien preciado de la caja fuerte: "Se lo llevó"

Este miércoles, Canales Rivera se estrenó como concursante de 'Quiero dinero' en 'Sálvame', un concurso en el que tiene que enfrentarse a complicadas pruebas para ganar dinero. Por ello, los colaboradores le propusieron como reto someterse a una serie de preguntas privadas que estarían controladas por, Kopérnica, "un sistema avanzado de inteligencia artificial, capaz de medir las emociones, a través de vuestros gestos faciales, y de dictaminar si sois sinceros en vuestras respuestas".

"Por 100 euros. ¿Te contó tu madre que cambió las esmeraldas de Paquirri por otras de bisutería?", le comenzó preguntando Jorge Javier Vázquez. "Sí, cuando la caja fuerte se abre, ella se lo lleva por su cuenta y riesgo y más tarde nos dimos cuenta de que Doña Ana salía en unas fotos con ellas", le respondió el torero muy sincero.

"¿Tú las has visto?", quiso saber el presentador. "Nunca, si Kiko es un desastre en ese aspecto yo soy peor. Yo a mi madre no se las he visto puestas. De plástico no creo que sean pero es que hay unas esmeraldas con una pureza y otras con otra", explicó el concursante. "Qué niño más raro. Toda España hablando de las esmeraldas, tú viviendo en casa de Teresa Rivera y sin mirarlas", reprochó el periodista.

Ante sus repuestas, Kopérnica confirmó que Rivera decía la verdad y que la emoción que estaba sintiendo, a la hora de contestar la pregunta, era tristeza.

"Habría cosas que no les gustarían a Isabel"

"¿Murió tu tío Paquirri sin hablarse con su hermana Teresa?", cuestionó Vázquez. "No, yo es la primera vez que lo oigo. Tenían una relación increíble. Mi madre para mi tío siempre fue un apaga fuegos familiar", contestó el torero, mostrándose muy seguro.

"¿No varió la relación desde que entró Isabel?", insistió María Patiño. "Pasa en todas las familias, en mi casa no es menos. Habría cosas que no les gustarían a Isabel o a mi madre. Al final el tiempo ha dado la razón a una parte. Nosotros siempre hemos sido bienvenidos en su casa. Nos daba un sitio increíble", reconoció el entrevistado.