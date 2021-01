Canales Rivera confiesa en 'Sálvame' los motivos por los que está siendo extorsionado: "Es surrealista"

Este jueves, 'Sálvame' anunció que, al igual que le sucedió a Fran Rivera, José Antonio Canales Rivera"perdió el control de su cuenta de Instagram y al unísono recibía varios mensajes extorsionándole con una cantidad de unos 3.000 euros si quería recuperar su cuenta o haría publicaciones que no le iban a gustar ni a él ni a su familia". Asimismo, según le dijo, esas publicaciones "afectarían a su profesión como colaborador y a su imagen pública".

Ante estas amenazas, Canales creía que se trataba de "una broma", pero "volvieron a insistir con la extorsión", por lo que se vio obligado a poner una denuncia. El reportero aseguró que se encuentra "asustado" y a "expensas de lo que pueda ocurrir", por lo que ha decidido publicar un comunicado público contando lo sucedido.

Dado el revuelo causado tras informar de ello, Canales habló con el espacio de Telecinco para contar cómo se enfrentaba a las amenazas: "Que me hackeen mi cuenta de Instagram y me extorsionen pidiéndome pasta pues... La verdad, es que es surrealista todo".

"Me enteré ayer por la tarde. Me están mandando mensajes y yo estoy contestando porque estoy esperando la pestañita azul del Instagram y, cuando me he dado cuenta, el siguiente mensaje era por WhatsApp diciéndome que si quiero recuperar mi cuenta de Instagram le tengo que pagar 3.000 pavos", explicó el torero.

"Si la cuenta la tiene él, la maneja él, puede hacer lo que crea conveniente con ella", reconoció. "Hago un llamamiento y pedir disculpas por si en algún momento cuelgan algo desagradable, algo inesperado o algo que no tenga nada que ver con mi cuenta de Instagram", se disculpó por adelantado, dado que no sabe que hará con su cuenta la persona que le amenaza.

"Siempre he intentado que mi cuenta sea muy blanquita, muy profesional... Y muy familiar", explicó el colaborador para que sus seguidores sepan que no se le ocurriría publicar nada ofensivo o fuera de tono.

'Sálvame'

"La denuncia está puesta desde esta mañana"

Después de explicar lo sucedido, Canales aclaró que ya ha puesto una denuncia: "La denuncia está puesta desde esta mañana e intentaré hablar con Instagram para intentar recuperarlo". "En estas navidades he recibido tantas muestras de cariño, tantas muestras de respeto, que, de alguna manera, son los que me han tenido animado", reconoció refiriéndose a sus fans, por lo que cree que "se debe a ellos". Por este motivo, cree que debe "comunicarles, contarles y mantenerles un poco al día".

A pesar de todo, aseguró que "no tiene miedo" porque siempre "borra todo" de sus redes sociales: "Borro todo lo de WhatsApp, Instagram... Borro todo, tengo esta costumbre", contó, por lo que no teme que se desvele ningún mensaje privado, solo le asusta que pueda publicar algo ofensivo para sus seguidores.