Siguen los cambios en laSexta con la marcha de uno de sus rostros más conocidos en 'Al Rojo Vivo'

Desde que se anunció la salida de Mamen Mendizábal, La Sexta no ha dejado de comunicar cambios de cara a su nueva temporada. Muchos han sido los programas que se han visto afectados por esta novedad: 'Liarla Pardo', 'Más vale tarde', 'La Sexta Noche' o 'Al Rojo Vivo'.Hace un par de semanas, la presentadora de 'Más vale tarde' informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en en el programa que presenta y dirige desde hace 9 años en laSexta.

"Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de 'Más vale tarde'. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa, nuevos retos que veréis muy pronto. Quiero dar las gracias a todo el equipo con el que he trabajado. A quien tome las riendas de Más vale tarde le dejo a los mejores y a unos espectadores fieles. Gracias de todo corazón. Gracias a Atresmedia y a laSexta por entenderme y apoyarme en este nuevo viaje. Pero, ojo, que no os libráis de mi hasta el 30 de junio en Más vale tarde. Ni después", comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Esta noticia ha supuesto una oleada de cambios para Atresmedia, ya que su salida ha provocado la desaparición de otros compañeros de cadena de su programa. Por el momento, solo se sabe que su futuro trabajo será en la misma cadena y los presentadora que ocuparán su puesto en 'Más vale tarde'. Según ha comunicado Atresmedia, Iñaki López y Cristina Pardo serán los encargados de coger el relevode Mendizábal, lo que ha dejado 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo' sin presentadores.

De la misma manera, el pasado lunes se confirmó que Nuria Roca será la encargada de presentar su propio programa la tarde de los domingos. Como consecuencia, Pardo se despedirá de 'Liarla Pardo' en julio y con ella su formato, ya que no volverá con una nueva temporada."¡Qué ilusión poder arrancar este nuevo proyecto en LaSexta! Ganas de contaros todo lo que vamos a hacer. Los que me conocéis sabéis cómo disfruto con el directo, el humor, la actualidad… Y si detrás esta el mejor equipo, que estará, se convierte en lo mejor. Gracias La Sexta", decía Roca muy emocionada.

La pérdida de 'Al Rojo Vivo'

Asimismo, este martes, según ha corroborado Iñaki López en sus redes sociales, ya se ha fichado a un presentador para ponerse al frente de 'La Sexta Noche'. "Ahí tienen ustedes al hereu! Suerte y a disfrutar José Yélamo", comentaba López, dando ánimos al comunicador que le sustituirá en la próxima temporada. "Me habrás dejado aquello ordenado, ¿No? Gracias, Iñaki López ¡¡VAMOSSS!!", constestaba Yélamo, aparentemente muy entusiasmado con su nuevo proyecto.





Por si fuera poco, también se ha confirmado que 'Al Rojo Vivo' sufrirá otro cambio en su equipo. Sandro Pozzi ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que abandonará el programa presentado por Antonio García Ferreras: "Se acaba la aventura americana. Toca volver tras 25 años fuera. Gracias a La Sexta por haberme dejado contar, a los colegas en Bruselas y EE UU por su apoyo y a los que siguen esta bitácora por confiar".

El corresponsal de 'Al Rojo Vivo' en Nueva York ha decidido dejar atrás su etapa fuera para volver a su país junto a su familia: "Hermano. Ahora estaré más cerca de vosotros. Necesito estar ahí y que los niños sepan de donde vienen... la raíz es fundamental para ser persona". Asimismo, ha reconocido que, por el momento, "no tiene nada" de otro trabajo y que echará de menos a sus compañeros. También ha dedicado unas palabras a su compañero Emilio Doménech: "Emilio se defiende muy bien, es un animal mediático con energía propia".

