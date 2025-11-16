COPE
Hay que tener Fer

"Cada vez que hago cena o comida con mis hijas acabo como el logopeda de Rajoy... agotado"

Fernando Martín viene fuerte este domingo y narra cómo son las cenas con sus dos niñas pequeñas

Los que tienen hijos, sobrinos, ahijados... de corta edad y han tenido la suerte de pasar una cena con ellos... saben lo realmente frustrante que puede llegar a ser. Fernando Martín narra en Fin de Semana cómo es una cena con sus dos pequeñas... las frases que más repite... y cómo se consuela.  

