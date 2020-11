El calificativo de Joaquín Prat a Elena Cañizares al hablar de sus compañeras de piso

El presentador de 'Cuatro Al Día', Joaquín Prat, ha entrevistado este lunes a Elena Cañizares, la estudiante de enfermería a la que sus tres compañeras de piso han pedido que se vaya por tener la covid-19.

Su historia, es una de las tantas que se han repetido durante la pandemia y que tantos disgustos ha generado, tal y como ha recordado este lunes el propio Prat. Muchos vecinos no querían que el personal sanitario, el más expuesto al virus, estuviese en contacto con ellos ni que viviese con ellos.

La historia de Elena Cañizares

Lo mismo le ha ocurrido a Elena Cañizares. A esta estudiante sus compañeras le han pedido que se vaya del piso. En concreto, según ha revelado ella misma, sus compañeras le dijeron que “cogiera sus cosas y se fuera” a casa de sus padres, ambas personal de riesgo. “Me molestó mucho que las tres tuvieran la misma reacción y no contemplaran ninguna otra posibilidad. Dijeron que lo votaban y que yo me tenía que ir a casa de mis padres. Me hicieron sentir mucha impotencia y también me hicieron sentir loca”, ha asegurado a la llamada de Mediaset.

La estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real ha explicado que el domingo se hizo la PCR porque está estudiando enfermería y tenía que hacer prácticas, y al conocer el resultado positivo, se lo comunicó a sus compañeras de la vivienda que comparte en Ciudad Real y donde dice que vive "el 90% de su tiempo".Ayer, según ha relatado en Twitter, les comentó a sus compañeras, que se habían ido a sus pueblos a pasar el fin de semana, el positivo, tras lo cual, según su testimonio, estas por videollamada le indicaron que se debería ir a su pueblo con sus padres. Da igual que sus padres sean mayores, tengan enfermedades y sean personas de riesgo.

El calificativo de Joaquín Prat para las compañeras de piso

Este hecho ha provocado el enfado de Joaquín Prat, quien en su hilo argumentativo en defensa de la estudiante de Enfermería, ha llegado a afirmar no entender “por qué te tratan como a una apestada". En este sentido, ha querido tranquilizar a la invitada y Prat ha lamentado que ella simplemente es "un vector de riesgo". Por eso, ha asegurado Prat este lunes, esto "es todo un disparate”.

Joaquín Prat en 'Cuatro al día'

