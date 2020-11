Elena Cañizares, la joven presionada por sus compañeras para abandonar su piso tras su positivo en coronavirus

Durante este fin de semana se ha hecho viral en redes sociales la historia de Elena, una estudiante de enfermería que ha dado positivo en coronavirus. Su historia es muy parecida a la que vimos en los primeros meses de pandemia en las viviendas de muchos sanitarios, que recibieron mensajes de sus vecinos pidiendo que no acudieran a descansar a sus propias viviendas.

En esta ocasión, Elena ha denunciado a través de su cuenta de Twitter los mensajes de sus compañeras de piso, donde debe guardar cuarentena tras su positivo. En este sentido, sus compañeras le acusan de que "está siendo egoísta" a través del grupo del WhatsApp, sin aceptar que Rebeca esté guardando cuarentena aislada en su habitación para no contagiar a más gente.

Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

Las compañeras de Elena piden que se marche a casa de sus padres para guardar la cuarentena, sin llegar a entender que no puede abandonar su vivienda hasta que un PCR negativo demuestre que ha superado el coronavirus. Algunos de los mensajes que Elena ha compartido en sus redes sociales señalan lo siguiente: "Elena que tienes coche, que te coges tus cosas y te vas a tu casa y no propagas nada, infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas a todo el piso".

En el hilo que ha publicado en su cuenta personal de Twitter, la estudiante de Enfermería explica la complicada situación a la que se enfrenta con la actitud de sus compañeras de piso, compartiendo más mensajes en los que se puede leer que no aceptan su presencia en el piso y vuelven a pedir que se marche a su residencia familiar: "Yo no tengo la necesidad de estar compartiendo piso con un COVID porque para eso tienes tu casa, porque tú no tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa".

Compartir espacio no se me ocurre la verdad, ni a ellas). Esta es la conversación: pic.twitter.com/xOt86lFiLD — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

En los mensajes se puede leer que Elena señala que no puede marcharse a su pueblo porque debe estar confinada y también alerta a sus compañeras que sus padres son personas de riesgo y si se exponen a una situación de contagio el resultado puede ser peor. Ante este mensaje, una de las compañeras responde uno de los mensajes más duros de toda la conversación: "Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación".

Las palabras de Elena parecen no convencer a sus compañeras, que siguen empañadas en que debe abandonar la casa aunque esté confinada en su habitación. En esta dirección, otra de las residentes apunta a sus rutinas diarias como principal motivo por el que Elena debe volver a su residencia familiar: "No te estás poniendo en ningún momento en nuestra piel. Nosotras tenemos una vida, tenemos universidad, tenemos gimnasio y tú no estás pensando en eso".

Por último, ante el huracán de mensajes pidiendo que Elena abandone el piso, minutos más tardes sus compañeras deciden echarla del grupo de WhatsApp y bloquearla, para después una de ellas llegar incluso a amenazar con denunciar a la estudiante de Enfermería por publicar la conversación públicamente a través de su cuenta de Twitter.