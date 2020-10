El tremendo cabreo de Jorge Fernández por la estrategia de un concursante en 'La Ruleta de la Suerte': "Ca..."

Jorge Fernández es uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país. Y además, todos le reconocemos por su talante con los concursantes de 'La Ruleta de la Suerte' y por su siempre actitud desenfadada. Es por esto por lo que no pocos se han sorprendido por el enfado que Fernández ha protagonizado con uno de los concursantes tras lo ocurrido en uno de los paneles.

Jorge Fernández y su actitud en 'La Ruleta de la Suerte'

No se ha montado ninguna bronca incontrolable, pero Jorge no ha podido contener su posición con el tremendo fallo que uno de los concursantes ha cometido. Se trataba de un panel sencillo, sin demasiada complejidad aparente. Javier, pues así se llama, tiraba de la ruleta tras la pérdida de turno de su compañera.

Conseguía sacar adelante la letra H, de una palabra que claramente empezaba a escribirse como "HUEVO", lo que se confirmó con una nueva letra que Javier introducía en el panel: la V. Así, el panel con todas sus letras desveladas no revestía mayor dificultad que el ser leído. Algo que Javier no pudo hacer correctamente y que terminó por hacerle perder el premio.

En concreto, el texto que se podía leer claramente era: "Bistec, huevo frito, patatas y ensalada", algo que Javier acabó leyendo como: "Bistec, huevo frito y patatas y ensalada", añadiendo un "y" que nunca debería de haber sido pronunciado. Su compañera aprovechó la situación y resolvió un panel que le dio 0 euros, con lo que nadie ganó nada en uno de los más sencillos paneles de la historia del programa.

La reacción de Jorge Fernández

"¡Qué panel, Dios mío! Esto es lo peor que le puede pasar a un concursante, que para uno que resuelve, con cero", decía en alusión al hecho de que la compañera de Javier, Mar, tampoco se había podido llevar nada. Tras esto, Fernández mostraba su enfado con el concursante que acababa de fallar lo impensable: "Eres un ca..." se limitaba a decir, sin llegar a terminar la frase.

La reflexión de Jorge Fernández en pleno directo

Y este tipo de situaciones donde la relación entre Jorge Fernández y los concursantes es comentada, no es nueva. Por ejemplo, en un programa reciente, durante la presentación de Bea, una concursante joven residente en Vizcaya que se confesaba fiel seguidora del Betis Balompié. Entre risas, el presentador le echaba en cara no ser del Athletic Club de Bilbao como él, haciendo un chascarrillo: "Tienes una hora para cambiar de equipo, si quieres, y tú y yo podemos hacer algo para ver si te puedes llevar el coche".

En este sentido, pese a que está claro que se trata de una broma entre ambos. El presentador quiso hacer un alto en el camino en la ronda de presentaciones para comentar un asunto que estaba en la mesa de debate desde hace ya un tiempo: "Todo esto es broma, y hay que explicarlo todo, porque todavía hay gente que piensa que yo paro la ruleta o que cojo el sobre que yo quiero, o lo que sea. O sea, que tengo influencia en los concursantes y que yo reparto, hay gente que me lo sigue diciendo en las redes sociales", explicó el presentador con cierto tono de molestia, negando la mayor ante este tipo de acusaciones.

El papel de Jorge Fernández en 'La ruleta de la suerte'

Pero el presentador parecía que quería seguir dando explicaciones: "Ah, por cierto, aprovecho para decir otra cosa también: hay concursantes que me caen mejor y peor, soy persona. Trato de disimularlo pero a veces me pilláis y me decís 'como se nota esta no te cae bien', ¡Pues sí! En una horita que estamos juntos, pues sí. O sea, que me tenéis que caer bien los tres hoy", concluyo el presentador, zanjando un discurso con el que dejó claro que, desde el programa, no existe ningún tipo de tendencia que pueda modificar los planes o premios, aunque las relaciones, más allá de la ruleta, pueden ser diferentes en función de cada persona.

La aclaración de @JorgeFdezTV para los seguidores de ‘La ruleta de la suerte’ @LaRuletaSuerte : “Hay concursantes que me caen mejor que otros, Intento disimularlo pero soy persona” #televisionpic.twitter.com/YKau3fIWx1 — MASPITV (@TVMASPI) October 20, 2020

Desde hace casi tres lustros, 'La ruleta de la suerte' se ha convertido en uno de los programas más vistos de nuestra televisión en el mediodía, y Jorge Fernández en uno de los presentadores más queridos de nuestra televisión, algo que ha sido reconocido en más de una ocasión tanto por críticos televisivos como por la propia audiencia a través de las redes sociales.