Buenafuente saca a relucir su propuesta a Telecinco para competir con ‘El Hormiguero’

Uno de los presentadores más conocidos del actual panorama español, Andreu Buenafuente, ha revelado en las últimas horas que Telecinco no quiso comprarle la idea de un programa con el que podía haber competido contra 'El Hormiguero', uno de los programas estrellas de Antena 3.

Una idea que el presentador ha sacado a relucir por primera vez en el podcast online que tiene Álex Fidalgo, pero que finalmente no salió tras la negativa de los directivos de Mediaset.



Esta revelación ha llegado después de que el programa de Pablo Motos haya registrado uno de los mejores datos de audiencia de la semana con la visita del expresidente del Gobierno, Felipe González.

El exlíder del PSOE, en pleno debate sobre los posibles indultos a los líderes soberanistas del procés, afirmó que él no es partidario de concederles la medida de gracia, algo que está en consonancia con lo que han dictado la sala de lo penal del Tribunal Supremo, el encargado de dictar sentencia, así como la Fiscalía."En estas condiciones yo no haría el indulto", subrayó González cuando fue preguntado por este hecho.

Su entrevista ha permitido que 'El Hormiguero' se haya convertido en el programa más visto del miércoles gracias al 20,8% de la cuota de pantalla que consiguió alcanzar con 3.417.000 espectadores.

Hay que tener en cuenta que a la misma hora Mediaset estaba emitiendo el último episodio de la docuserie de Rocío Carrasco, que mejoró sus datos respecto a semanas anteriores y consiguió alcanzar a 2.116.000 espectadores, tal y como ha dado a conocer Barlovento Comunicación.

El proyecto de Buenafuente que Mediaset rechazó

El presentador, tal y como ha contado en el podcast en el que ha sido entrevistado, ofreció a los directivos de Mediaset un espacio con el que quería competir precisamente con el programa de Pablo Motos así como con El Gran Wyoming, que junto a Sandra Sabatés presentan en La Sexta 'El Intermedio'.

Según ha apuntado Buenafuente, él ofreció a los directivos de Mediaset un espacio renovado y moderno como el que actualmente presenta en MoviStar+, David Broncano, 'La Resistencia'. No en vano, su sorpresa vino cuando la idea no convenció a los directivos del canal. “Las caras de esos directivos eran, desde el minuto 0, de ‘esto no te lo vamos a comprar’. Aparte de mirar el móvil todo el rato mientras estaban hablando conmigo”, ha explicado.

Sin embargo, el presentador ha querido matizar que esto no es una crítica contra Telecinco, sino una advertencia de cómo funcionan las cosas en el actual panorama televisivo. "No es tanto una pulla contra Telecinco, sino una alerta muy grave de cómo funcionan las cosas, la poca emoción. Todo es resultadista, todo es sospechoso de fracaso. Esto ha capado muchas carreras y muchas apuestas”, ha dicho.

