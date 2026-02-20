Nueve mujeres asesinadas en 2026: el sistema de protección contra la violencia machista, en entredicho

El inicio de año está siendo especialmente trágico en lo que a violencia machista se refiere. En solo un mes y medio, nueve mujeres y una menor de edad han sido asesinadas, triplicando las cifras del año anterior, cuando por estas fechas se contabilizaban tres víctimas mortales. El último suceso ha ocurrido esta madrugada en Arona (Tenerife), donde un hombre ha matado presuntamente a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor, un caso que está pendiente de confirmación como crimen machista.

El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha calificado el suceso de “dramático”, detallando que el menor fue “asesinado por arma blanca” y la mujer se encuentra en estado muy grave por “heridas en sus extremidades”. Pestana ha lamentado las “terribles” circunstancias que ha tenido que vivir la víctima.

Un sistema de protección que falla

Lo más alarmante es que en el 63 % de los casos el sistema de protección ha fallado, según ha analizado en el programa ‘Mediodía COPE’ Pilar García de la Granja. De las nueve mujeres asesinadas confirmadas por el Ministerio de Igualdad, seis habían denunciado previamente. Casos como el de la mujer de Chilches (Castellón), degollada junto a su hija pese a estar en el sistema VioGén con una orden de alejamiento, o el de la asesinada en Madrid, cuya expareja incumplía la orden frecuentemente, evidencian las grietas del protocolo.

Gregorio Gómez, presidente de la asociación ALMA, ha señalado directamente dónde se encuentra el principal problema. En su intervención, ha asegurado que el fallo reside en que “la valoración de riesgo que se está haciendo no es la adecuada”.

La clave: una valoración psicológica

Según ha explicado Gómez, el protocolo actual falla porque la valoración de riesgo se hace solo teniendo en cuenta lo que declara la víctima en el momento de la denuncia, ofreciendo una visión muy incompleta. El experto subraya que, para un análisis real, es imprescindible un equipo de psicólogos y psiquiatras que “valoren tanto a la víctima como al hombre”, algo que no se hace de forma sistemática.

En muchas ocasiones, las denunciantes no son conscientes del riesgo real que corren o ni siquiera se identifican como víctimas de violencia machista. Por ello, Gómez considera que todas las víctimas deberían pasar por un test psicológico, una práctica que hoy solo ocurre si lo decide un juez, y que también debería extenderse a los presuntos agresores.

No obstante, el propio presidente de ALMA admite la complejidad de evaluar a los maltratadores, ya que “en una sesión es imposible detectarlo todo, tendría que ser en unas sesiones continuas”. Dada esta dificultad, la solución más inmediata es “poner medidas mayores de protección”.

Más mano dura y recursos

Esas medidas de protección no pueden basarse únicamente en una llamada esporádica de un policía. En este sentido, Gregorio Gómez pide aplicar más mano dura y contundencia frente a los agresores.

Hay que utilizar más la prisión preventiva Gregorio Gómez Presidente de la Asociación ALMA

El experto insiste en que hay “que utilizar la prisión preventiva más” y, para aquellos que queden en libertad, dotarlos con pulseras de alejamiento efectivas. Gómez ha criticado los modelos antiguos, que no eran fiables, ya que “se las quitaban y no saltaban ni las alertas”.

Para implementar estas mejoras se necesitan más fondos. El año pasado, el Ministerio de Igualdad destinó 179 millones de euros para combatir la violencia de género, una cifra que, ante la escalada de crímenes y los fallos detectados en el sistema, se antoja insuficiente.