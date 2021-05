Rocío Carrasco interrumpe la emisión de Telecinco para anunciar algo importante tras acabar su documental

La hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, ha parado este miércoles Telecinco para hacer un importante anuncio tras la emisión de los doce episodios de la docuserie que ha protagonizado y que ha levantado tanta expectación.

'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha conseguido ser una de las apuestas más exitosas de Mediaset que ha conllevado a que sus principales rivales hayan tenido que hacer diversos cambios en sus respectivas parrillas. La docuserie, repartida en doce episodios, ha abordado algunos de los episodios de Carrasco de su vida privada, especialmente enfocados en los que ha vivido con el que fuera su marido, Antonio David Flores.





Una de las cuestiones que más ha caracterizado esta docuserie ha sido que Rocío Carrasco ha conseguido que algunos de los dirigentes políticos a nivel nacional hayan conseguido ver y hacerse eco de lo que estaba relatando.

Si las primeras en hacerse eco fueron la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, la presentadora María Teresa Campos ha explicado en la entrevista que le hicieron en 'Sálvame' el pasado viernes que el equipo del presidente del Gobierno se pusieron en contacto con ella para que facilitase una conversación entre Pedro Sánchez y Rocío Carrasco.









María Teresa: "El presidente me pidió el teléfono de Rocío y la llamó" #camposyrocio — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) May 21, 2021





"Hay una cosa que a lo mejor no la debo decir por el respeto que le tengo, pero me llamaron de parte del presidente del Gobierno cuando ella habló de los malos tratos", arrancó afirmando. "El Presidente la llamó y habló con ella, algo que dice bastante de él", confesó acto seguido.





Rocío Carraco para Telecinco para hacer un anuncio importante

Desde aquellas declaraciones, producidas delante de Jorge Javier Vázquez el pasado viernes Telecinco hasta ahora no se ha sabido nada sobre Rocío Carrasco. Sin embargo, ha sido este miércoles, cuando Mediaset emitía el último episodio de la serie documental, cuando Carrasco ha decidido romper su silencio y hacer un anuncio importante que ha pillado a todos desprevenidos.









"Y ahora que venga quien quiera. Aquí estoy".

Aquí estamos. Nos vemos el miércoles que viene en directo en plató.

G R A C I A S#RocíoVerdad12pic.twitter.com/BRiIJN7Fds — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 27, 2021





“Quería deciros a todos, a los que nos estáis viendo y estáis en el plató, que el próximo miércoles me gustaría estar ahí en el plató para hacer el cierre del ciclo ahí con vosotros”, ha hecho saber a la presentadora Carlota Corredera y los presentes en el plató, algo a lo que la cadena de Fuencarral no va a decir que no.





Por tanto, el próximo miércoles Mediaset pondrá punto y aparte a la docuserie con una entrevista a la hija de Rocío Jurado y la principal protagonista.

