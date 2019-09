El brutal trompazo de Pablo Motos que no verás en la tele: "Te has roto la nariz"

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, se ha dado un brutal trompazo en uno de los muchos juegos que se realizan en el programa de Antena 3. Un tortazo que no se vio en televisión y que Pablo Motos ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

Todo formaba parte de un ensayo de una prueba de habilidad. Pablo Motos decidió probar de su propia medicina y el resultado provocó la mofa de sus colaboradores: "Te has roto la nariz", le decía jocosamente uno de ellos.

"Esto lo ensayamos, pero no salió en el programa ni saldrá", reconoce en la propia publicación Pablo Motos, que asegura que se ha quedado "con la nariz torcida".

No contentos con una primera visión del tortazo, los colaboradores de Motos disfrutan de ver la repetición de la jugada a cámara lenta, mientras se parten de risa. El pobre Pablo Motos, de fondo, se queja. "Me he hecho un montón de daño", reconoce el presentador.

Pablo Motos es un hombre sin miedo y audaz, y suele exponerse a situaciones de riesgo, que muchas veces comparte en sus redes sociales, dejando a sus seguidores boquiabiertos.

Hace unos días, el presentador de 'El Hormiguero' compartía un vídeo en sus redes sociales que despertaba la sorpresa, la admiración e incluso la preocupación de sus seguidores, alguno de los cuales le ha advertido del peligro que corre: "Te puedes lastimar".

En el vídeo en cuestión se puede ver a Pablo Motos practicando wakesurf, una de las variedades de este popular deporte acuático.

La publicación recibía muchas respuestas por parte de sus seguidores, algunos de los cuales se mostraban preocupados por la salud del presentador.

"Me gusta tu actitud, pero no fuerces, porque a partir de cierta edad y no haber practicado en su tiempo te puedes lastimar", dice uno.

"Eres un fenómeno, te adaptas a todo", escribe otro de sus seguidores.

"Que te vas caeeer", advierte otra al presentador.

"Pablo, que ya tienes una edad...Qué necesidad hay", dice otro seguidor a Pablo Motos.

Lo cierto es que Pablo Motos tiene una gran afición a los deportes acuáticos y son muchas veces las que el presentador de 'El Hormiguero' comparte en sus redes alguna publicación en la que está practicando alguno de ellos. Hace pocos días subía también a su cuenta de Instagram otro vídeo en el que se le puede ver pilotando una moto de agua.