Pablo Motos deja a todos boquiabiertos: "Te puedes lastimar"

Pablo Motos ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos con su última publicación. El presentador de 'El Hormiguero' ha compartido un vídeo en sus redes sociales que ha despertado la sorpresa, la admiración e incluso la preocupación de sus seguidores, alguno de los cuales le ha advertido del peligro que corre: "Te puedes lastimar".

En el vídeo en cuestión se puede ver a Pablo Motos practicando wakesurf, una de las variedades de este popular deporte acuático.

La publicación ha recibido muchas respuestas por parte de sus seguidores, algunos de los cuales se han mostrado preocupados por la salud del presentador.

"Me gusta tu actitud, pero no fuerces, porque a partir de cierta edad y no haber practicado en su tiempo te puedes lastimar", dice uno.

"Eres un fenómeno, te adaptas a todo", escribe otro de sus seguidores.

"Que te vas caeeer", advierte otra al presentador.

"Pablo, que ya tienes una edad...Qué necesidad hay", dice otro seguidor a Pablo Motos.

Lo cierto es que Pablo Motos tiene una gran afición a los deportes acuáticos y son muchas veces las que el presentador de 'El Hormiguero' comparte en sus redes alguna publicación en la que está practicando alguno de ellos. Hace pocos días subía también a su cuenta de Instagram otro vídeo en el que se le puede ver pilotando una moto de agua.