Bronca en pleno directo entre Ana Rosa y Monedero: "Tú no vas a dirigir mi programa"

Bolivia se ha partido en dos. La renuncia de Evo Morales tras perder el favor de los militares ha precipitado una aguda crisis social y política que ya ha dejado 23 muertos y 215 heridos. La nueva presidenta interina del país, Jeanine Áñez, considera que el exmandatario boliviano ha cometido "delito electoral" y "corrupción", por lo que le ha amenazado con la detención en el caso de que vuelva al país desde México, donde se mantiene como "refugiado político". En las calles partidarios y detractores del antiguo presidente se enfrentan mientras la debilidad económica se agudiza y la promesa de nuevas elecciones todavía no ha encontrado un hueco en el calendario.

Bolivia es, sin duda, uno de los 'puntos calientes' en el panorama informativo, acaparando titulares de prensa y minutos de radio y televisión. Un asunto de debate donde los analistas discuten, sobre todo, si estamos ante un golpe de Estado o no. El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido uno de los más críticos ante esta situación. "Hay que ser muy canalla o muy descerebrada para titular así en un país donde los militares han dado un golpe, donde están asesinando a gente y donde esta señora loca se ha autoproclamado Presidenta al margen del Parlamento", decía Monedero en su Twitter a cuenta de un artículo del diario "El Mundo".

Hay que ser muy canalla o muy descerebrada para titular así en un país donde los militares han dado un golpe, donde están asesinando a gente y donde esta señora loca se ha autoproclamado Presidenta al margen del Parlamento. Lo de los medios en España es superior a mis fuerzas... pic.twitter.com/MmcCsMUwQZ — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 16, 2019

Monedero también quiso hablar sobre Bolivia durante su intervención en "El programa de Ana Rosa". "Vamos a hablar de América Latina que en Bolivia han dado un golpe de estado", pidió el exdirigente de Podemos cuando la presentadora iba a dar paso a otro tema. "No, ha habido un pucherazo del que hasta hace poco era presidente de Bolivia", le ha replicado la periodista de Telecinco.

Ana Rosa ha encontrado en otros tertulianos apoyos. Es el caso del exministro Margallo, que ha recordado que Morales convocó un referéndum para ampliar el límite de reelecciones. "Morales convoca un referéndum y lo perdió. Además, falseó los datos electorales. Es él el que dio un golpe", ha dicho Margallo.

Ante la polémica, Ana Rosa ha zanjado: "A mí me gusta mucho que Monedero venga y me encanta escuchar sus propuestas, pero que dirijas tú el programa no. A ver si ahora Monedero va a decidir de lo que hablamos. No le deis bolilla".