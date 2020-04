La bronca de un desconocido Carlos Sobera en 'Supervivientes': "Sabes a lo que has venido"

Carlos Sobera es uno de los tres presentadores encargados de dirigir desde España las galas de 'Supervivientes'. Junto a Jorge Javier Vázquez y Jordi González forman un trío que completa desde Honduras Lara Álvarez.

En el caso de Sobera, son los programas de los martes, 'Supervivientes: Tierra de nadie', la parcela que le toca dirigir. Una decisión que a gran parte del público le parece más que acertada ya que cada programa en redes se pueden leer numerosos elogios a la forma de dirigir estas galas por parte del presentador vasco.

Habitualmente estamos acostumbrados a ver su faceta simpática y humana que tanto le caracteriza y que bien luce en formatos como 'First Dates'. Sin embargo, José Antonio Avilés, concursante de la edición y experto en sacar de sus casillas a sus compañeros ha conseguido enfadar la tranquilidad de Sobera después de querer saltarse las normas del concurso, lo que ha destado ver una imagen del presentador vasco de lo menos conocida.

El enfado de Carlos Sobera con José Antonio Avilés

En una gala donde los focos volvieron a centrarse en la relación entre Ana María Aldón y Rocío Flores, con Yiya de por medio, el público decidía salvar para sorpresa de muchos a Jorge. El guardia civil no tendrá que enfrentarse a la expulsión el jueves después de vencer a rivales tan duros como Fani o Hugo Sierra.

También se pudo vivir un tenso enfrentamiento entre Hugo Sierra y Nyno, una de las rivalidades que más está creciendo en los últimos días. Otro detalle que dejó esta gala fue la ausencia en el plató de Alejandro Reyes, algo sospechoso después de que su madre, Ivonne denunciara en redes sociales el ignoro que su hijo había sufrido por parte del programa.

Siguiendo las pruebas y las broncas habituales, el momento que llamó la atención del público en esta última gala fue el enfado de Carlos Sobera con José Antonio Avilés.

Tras una prueba de recompensa y castigo, y por cuestiones del azar, tanto Barranco como Jorge decidieron castigar a Avilés desconociendo cuál iba a ser el castigo. Finalmente se desvelaba que el castigo era tener que pasar atado a Elena los próximos días. Ambos concursantes han tenido algunos de los enfrentamientos más duros de la edición, por lo que el descontento de Antonio era más que visible: "Yo lo siento pero no, que me pongan la sanción que sea pero creo que doy más de lo que puedo...", decía el joven rechazando el castigo que le había tocado, y por lo tanto inclumpliendo las normas del concurso.

¿Qué os parece la reacción de Avilés al negarse a hacer la prueba? https://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie8 pic.twitter.com/HLR9THOzRt — Supervivientes (@Supervivientes) April 14, 2020

La primera que decidía llamar la atención del concursante era Lara Alvárez: "Primero de todo esto no es un pulso, esto es un concurso y esto es una dinámica que está puesta al azar y que escogéis entre vuestros compañeros, nadie te está poniendo nada". A pesar de las advertencia de la presentadora Avilés continuaba con su deseo de no aceptar su castigo: "Pero yo puedo retirarme del juego. Se lo pido a España, al supremo de arriba o al Tribunal de Estrasburgo, me da igual, no voy a hacer esto".

Después de que el participante siguiera sin entrar en razón, era Carlos Sobera quien aparecía en escena en una actitud muy poco conocida de él, con autoridad y enfado: "Yo rara vez me pongo serio en el programa pero cuando tengo que hacerlo me pongo serio de verdad. 'Supervivientes' es un concurso que tiene pruebas, tú ya lo sabías cuando entraste, cuyas pruebas tienen reglas que nadie se puede saltar a la torera porque nadie es más que nadie para tomar la decisión unilateral de no respetarla y abandonar así un juego", recordaba el presentador. Además Rocío Flores y Fani ya tuvieron que pasar por el mismo castigo semanas atrás.

"Tú eres profesional de la televisión y sabes por tanto lo importante que es respetar esas normas, cumplir exactamente igual que los demás, no mostrar una posición de superioridad y acatar lo que ocurra. Si tomas unilateralmente la decisión de abandonar el juego porque no te gusta, puedes hacerlo pero asumiendo las consecuencias que son duras", terminaba amenzándole.

Finalmente y tras estas duras palabras de Carlos Sobera, Avilés decidía aceptar el castigo.

Carlos Sobera advierte a José Antonio Avilés en 'Supervivientes'Mediaset

