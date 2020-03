El acertado mensaje de Carlos Sobera sobre el coronavirus en 'Supervivientes': "Os pido el mayor esfuerzo"

'Supervivientes' ha vuelto a las pantallas de las televisiones españolas envuelto en todo el lío que se ha originado con el coronavirus, un lío que ha llevado a las cadenas a cancelar programas, grabaciones y a modificar sus parrillas para dedicar gran parte del tiempo a informar sobre la crisis del COVID-19 en nuestro país.

Dentro de esta gran dosis de información sobre el coronavirus, el formato de 'Supervivientes' y que transcurra en un país alejado de las coutas de contagio de nuestro país, hace que el programa se convierta en una de las pocas ventanas que el espectador tiene para huir de toda preocupación relacionada con el virus de origen chino.

Es por ello que Carlos Sobera, presentador de 'Supervivientes: Tierra de nadie', ha querido lanzar un mensaje motivador, lleno de optimismo y esperanza porque estos días, donde los límites son las paredes de nuestra casa, se lleven de la mejor manera posible.

El mensaje esperanzador de Carlos Sobera

El presentador vasco ha querido empezar su programa de 'Supervivientes' lanzando un alegato de esperanza, de resistencia y, sobre todo, de agradecimiento a todas la personas que hacen posible que podamos seguir con esta lucha frente al coronavirus: "Estamos viviendo días complicados, varias jornadas sin salir de casa y alejados de las personas que queremos. Pero hay que hacer un esfuerzo y seguir así, hay que mantener la distancia, es nuestro mejor salvavidas en este momento", comenzaba Sobera con un tono de seriedad y emoción.

"Solo hay que tener paciencia, estos días seguimos las noticias desde la televisión. Nosotros desde aquí solo queremos ocupar un espacio de entretenimiento y servir de válvula de escape", aseguraba el también presentador de 'First Dates', apostando por ese papel del reality de ventana que ayude a escapar durante un momento de la dura realidad que nos ha tocado vivir, que continuaba animado por el papel que le ha tocado vivir en esta crisis: "Si durante este tiempo conseguimos que os riais un poco, nos damos más que por satisfechos".

"Todos juntos vamos a salir adelante y cuando todo haya pasado, volveremos a estar junto a nuestros seres queridos. Pero antes de terminar, desde Mediaset, desde 'Supervivientes', desde Honduras y también desde Fuencarral, me gustaría mandar un aplauso a todo el personal sanitario de este país por la impresionante labor que están haciendo", pero no solo del personal sanitario tenía un recuerdo Carlos Sobera, sino también para muchas más personas que hace posible que el mundo siga girando a pesar de la cuarentena: "Pero también a todos eso policías que velan por nosotros, a toda la gente que está en la calle cuidado por los demás, a todos los que salen de casa para ir a trabajar porque no les queda más remedio y a todos ustedes que aguantan el tipo de una manera maravillosa, quedándose en casa y a veces pasándolo mal, porque es la única manera para que salgamos adelante. Gracias este aplauso va para ustedes".

Las palabras de responsabilidad de Carlos Sobera a los concursantes de 'Supervivientes'

Pero no se conformaría Sobera solo con las palabras de ánimo dirigidas al público, también tenía tiempo para mandar un mensaje de ánimo y de optimismo a los concursantes que se quedaban desolados y tristes después de que Lara Álvarez les diera la noticia de como se encuentra la situación en España.

Para animarlos, y recordarles la responsibilidad que estos concursantes tienen con el público español, el presentador vasco no ha dudo en recordar la importancia que tiene un programa de estas características en estos días: "A veces, en momentos como este, un concurso no deja de ser un concurso y uno tiene la impresión de que es una cosa banal, pero yo que he hecho muchos concursos os digo que no hay ningún concurso que sea banal", decía desde su experiencia en el mundo de la televisión.

"La responsabilidad que tenéis es la de entretener a la gente que está en casa, que lo está pasando mal, que no puede salir de allí, que tiene miedo y que de repente se engancha a lo que hacéis, a lo que decís, a como os comportáis y que os pasa en la isla para tener una válvula de escape, así de importantes sois", recordaba a todos los participantes de la edición.

Carlos Sobera motiva a los participantes de 'Supervivientes' a que lo den todo

"Si os venís abajo vosotros es muy posible que también se venga mucha gente abajo con vosotros y si vosotros sois capaces de mantener la bandera de la ilusión, de la esperanza y la energía muchísima gente en casa va a seguir vuestro ejemplo y de vuestra mano va a superar la situación", animaba Sobera avisando a los habitantes de Cayos Cochinos de la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y como pueden ayudar desde su posición.

"Os pido el mayor esfuerzo del que seáis capaces porque ahora más que nunca os necesitamos a todos, os necesitamos mucho", finalizaba Carlos su alegato a concursantes que entendían a la perfección lo bonito del mensaje del presentador, y que en palabras de Ferre aceptaron que van a darlo todo: "Todo nuestro apoyo para toda esa gente que lo está pasando mal. Pasará, mucho ánimo".

