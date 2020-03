La dura confesión que Carlos Sobera escuchó antes de entrar en quirófano: "No sabemos si va a salir de esta"

Es uno de los presentadores de moda en Mediaset. Se le acumulan los proyectos como 'Volverte a ver', 'Supervivientes: Tierra de nadie', y sobre todo, 'First Dates'. El vasco Carlos Sobera ha pasado por el espacio multimedia de Mediaset 'Black Mirror' de Uppers donde no se ha callado nada, hablando de su pasado, su presente. Además de contar los malos tragos por los que ha pasado el presentador.

El presentador se enfrentaba a un cara a cara consigo mismo. Algo que le ha permito reflexionar sobre su vida. Carlos Sobera de pequeño tenía las mismas orejas que ahora. Para él, ver fotos de pequeño, le hacen valorar el gran esfuerzo que hicieron sus padres: “¡Qué capacidad de sacrificarse, de trabajar por sus hijos! Son unos héroes absolutos”.

Su triste infancia

Sobera nació como un autentico niño de Barakaldo. En casa de su madre. De su infancia recuerda que no había agua corriente en su casa y que la luz se iba cada dos por tres. Por eso asegura que “No echo de menos nada de esa época. Solo echo de menos a mi padre que falleció”. De su padre recuerda su bonito físico: “Se parecía a Clint Eastwood. Trabajaba 16 horas al día y era un hombre excelente. Es un espejo en el que mirarme”. Pero su adición al tabaco hizo que como mucha otra gente favoreciese a irse antes.

La vida de Carlos Sobera antes de la televisión

Pero eso de dedicarse a la televisión vino tarde. Carlos Sobera estudió derecho y a los 26 años se convirtió en profesor de universidad: “Fue mi mejor escuela. Ahí aprendí a dirigirme a un grupo”. Pero en el momento que lo empezó compaginar con la televisión y le salió la oportunidad de irse a Madrid: “Hay que ser libre, hacer lo que uno cree que hay que hacer”.

Su gran proyecto: 'Firts Dates'

Para Carlos Sobera 'First Dates' es su segunda familia. Además ha asegurado que: “Admiro a la gente que viene. Yo no sería capaz de atreverme”. Por eso de que ha sido un desastre con las citas toda su vida: “Ahora esas mujeres pensarán que qué hago yo presentando 'First Dates'.

Los dos grandes sustos de Carlos Sobera

Pero al hablar de Patricia, su mujer desde hace 15 años, deja el humor a un lado y se pone sentimental. “Me enamoré de ella a primera vista. Pensé esta mujer me va a complicar la vida, pero para nada. Cada día me iba enamorando más de ella”. Con ella cumplió todos sus sueños. Todo era maravilloso y bonito en la vida del presentador pero como el asegura: “Cuanto te pasan tantas cosas buenas te planteas que algo malo te tiene que pasar. No todo puede ser tan hermoso”. Y así sucedió, Carlos Sobera hace un año sufría una fistula que casi le lleva a la muerte “de la manera más tonta”.

Carlos Sobera durante su entrevista en 'Black Mirror' de Uppers

La fistula que le cuesta la vida

Carlos Sobera muy serio comenzaba relatando como sucedió todo: “Es a mi mujer a quien le dicen que me va a subir a quirófano. Los médicos le advierten: 'No sabemos si va a salir de esta. Vamos que se puede morir en 24 horas. Esto hay que vigilarlo”, una de las confesiones más duras que hemos podido oír del presentador.

El derrame cerebral de Patricia

Pero la preocupación de Patricia, la vivía meses después él en sus propias carnes. Su mujer sufría un derrame cerebral: “Me llamaron y me dijeron que estaban mirando a ver que podía ser”, relataba. Pero cuando llegó al hospital se encontró con una imagen totalmente diferente a lo que se esperaba: “Entro en la habitación y me la encuentro semi inconsciente. Se pasa mal. Me dio un bajonazo”. Se emocionaba al recordarlo con los ojos llorosos decía: “Lo pienso ahora y también me da el bajón. Es que imagínate es muy joven”.

Carlos Sobera y su mujer durante un momento romántico en 'First Dates'MEDIASET

Tras estos dos sustos, la mentalidad de la pareja se volvió mucho más sólida en cuanto a su manera de ver la vida: “ 'Carpe Diem', la vida se va en un instante. Es igual de fugaz que el éxito televisivo”. Si hace un balance asegura que ha vivido muchas cosas, en unas aciertas y en otras te equivocas, pero: “En el fondo sigues estando en la casilla de salida. En una permanente posición de aprendizaje. Y eso es lo más bonita de la vida”, reflexionaba Carlos Sobera.

Una entrevista que nos ha hecho conocer un poco más al presentador y que ha hecho de estos pocos minutos una gran lección de su vida. Aunque un pequeño detalle: “Me he puesto la misma camisa que para el programa de Bertín Osborne”.