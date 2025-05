¿Una cuenta de Tik Tok para el nuevo Papa?: los beneficios que podría reportar a la Iglesia el uso de esta famosa red social

Publicado el 08 may 2025, 14:20 - Actualizado 08 may 2025, 14:24

En un mundo globalizado e hiper conectado, las redes sociales se han convertido en un potente medio de comunicación a través del cuál millones de personas se informan y conocen las últimas horas y la actualidad más inmediata de forma instantánea.

A través de ellas, la Iglesia Católica también ha encontrado una forma de evangelizar, una forma de transmitir el mensaje del Evangelio a todos los países del mundo. Alberto Chinchilla, consultor de comunicación, arquitecto de marcas y estratega digital en España, en Italia y en el Vaticano nos ha acompañado en 'Mediodía COPE' desde Roma para contarnos todos lo detalles de cómo serían los beneficios en el pontificado del Papa número 267, abriera nuevas cuentas en redes sociales para informar en todo momento sobre lo que ocurre en el Vaticano.

LAS REDES SOCIALES, UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS IMPORTANTES PARA LA EVANGELIZACIÓN

"Hay que adaptar el lenguaje a todos los públicos para que de alguna manera pueda pueda ser comprendido por parte de todas las audiencias y la importancia de tener estos canales digitales que nos permite llegar con el mensaje a cualquier lugar del mundo. Es una gran oportunidad que tiene la Iglesia Católica para evangelizar a través de estas redes sociales y que ya lleva años llevando a cabo esta misión y ahora, en un momento tan trascendental como el que vivimos hoy con este cónclave, pues lo vamos a ver en los próximos días cuando salga elegido el nuevo Papa", apuntaba nuestro invitado.

La red social que está teniendo más éxito entre el público es TikTok y es una red social donde el mensaje de la Iglesia puede acercarse a los más jóvenes, algo sobre lo que también ha incidido el experto Alberto Chinchilla: "¿Por qué no podremos tener el próximo año una cuenta oficial del próximo Papa en la red social de TikTok? Sería muy interesante. En aquellos años que pasé en Roma el Vaticano, desde el 2010 al 2015, ya decíamos que tenía mucho sentido crear una cuenta en Instagram porque al final se puede proyectar una comunicación mucho más visual"

"Llegan muchísimos comentarios en estos canales digitales, con lo cual es muy difícil tener esa interacción" Alberto Chinchilla, consultor de comunicación en 'Mediodía COPE'

Además, la comunicación en estas redes sociales debe ser recíproca, no solamente es una forma de mostrarse al mundo, si no una forma de interactuar con todos los seguidores que se interesen en conocer el contenido que se publica de forma audiovisual, algo que puede llegar a ser complicado: "Llegan muchísimos comentarios en estos canales digitales, con lo cual es muy difícil tener esa interacción. Más que la interacción, lo que se busca es generar esos mensajes desde estas cuentas oficiales, eso no quita que sí que se hace un seguimiento, para ver también una monitorización y controlar cuál es el sentimiento que se genera en los usuarios. En base a los comentarios que ellos lanzan a esos mensajes del Papa, con lo cual sí que se hace una evaluación de todo este impacto que generan los mensajes para luego poder también medir y hacer un control de de cuál es al final pues el resultados" finalizaba nuestro invitado en 'Mediodía COPE'.