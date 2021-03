Bertín responde a las acusaciones de Vicky Martín Berrocal y hace una confesión sobre su físico: "Te lo juro"

La noche del miércoles, Bertín Osborne volvió a ponerse al frente de su programa de Canal Sur y recibió a Vanesa Martín como invitada. Era la primera vez que la cantante malagueña visitaba el 'Show de Bertín', por lo que habló con el presentador sobre muchos aspectos que desconocía de su vida. Tas su conversación, Martín deleitó tanto al presentador como a los colaboradores y al público con sus canciones en directo.

Antes de esto, el conductor del espacio, como es habitual, presentó a sus colaboradores en la mesa. Junto a Bertín se encontraban Vicky Martín Berrocal y El Sevilla. Durante su charla, la colaboradora dejó caer el truco que utilizaba el presentador para mantenerse joven, pero él aseguró que nunca había tomado nada que le ayudase a mantener su piel más tersa.

El tema salió cuando Vicky Martín Berrocal preguntó a la invitada lo que llevaba en el bolso. Sin ningún problema, Vanesa Martín abrió su bolso y enseñó lo que llevaba: el móvil, la mascarilla, un sobre de colágeno y otros objetos.

Al ver lo que solía llevar la cantante, la colaboradora reconoció que ella usaba el mismo colágeno porque es muy bueno para la piel y está en la edad para renovar células. "Mujeres, a partir de los 30 años tomen colágeno. El problema es que nos confundimos, la gente siempre piensa cuando todavía tiene 40 años que no pasa nada y que cuando llegue a los 60 años empezará a cuidarse", dijo la colaboradora en forma de consejo.

La confesión de Bertín

"Es un error. Hay que empezar antes, si tú no tuvieras cuidado no estarías así, que parece que tienes 20 años", le dijo a Osborne directamente, lo que le dejó muy sorprendido. Ante su comentario, el comunicador afirmó que él nunca se había sometido a ningún tratamiento para cuidarse.

"Te juro por mi vida que no me he tomado colágeno, ni me he puesto eso en la cara o una crema en mi vida", reconocía el presentador, dejando claro que nunca había utilizado colágeno ni ningún producto de este tipo.

"La genética influye...", opinó Martín hasta que fue interrumpida por Berrocal, quien quiso intervenir para explicar a qué se refería con el comentario que había hecho a Osborne. "Pero te has cuidado de otra manera y has hecho deporte, eres un tío de campo, no fumas no esto no lo otro", explicó ella.

Esta afirmación provocó las risas del conductor del espacio de Canal Sur y no dudó en llevarle la contraria: "No, no esto o lo otro sí", confesó, refiriéndose a que no fumaba pero si tenía otros vicios. Tras escuchar a Berrocal y a la cantante, el presentador se animó y pidió a su compañera que le mandara una caja de sobres de colágeno y otra de aceite corporal.