Bertín 'pierde los nervios' con Broncano en La Resistencia: "Que un tío así esté presentando en televisión..."

Actualmente, Bertín Osborne se encuentra pasando por todas las cadenas televisivas para promocionar su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', que saldrá a la venta el 29 de octubre, para así retomar su carrera como cantante. Además de su fichaje en Telemadrid para ponerse al frente de 'El show de Bertín', su propio programa que emitía antes en Canal Sur. Por si fuera poco, desde su separación con Fabiola Martínez, todos se encuentran muy expectantes ante su situación sentimental. Motivo por el que ha vuelto a ocupar todos los espacios del corazón al relacionarle con Chabeli Navarro.

Por este motivo, la noche del lunes, David Broncano volvió a ponerse al frente de 'La Resistencia' y recibió a Osborne. El programa se caracteriza por el humor del presentador y por la manera en la que hace bromas a sus invitados, sin importar como puedan reaccionar. De hecho, normalmente se lo toman con humor, por lo que lo raro es que reaccionen negativamente o se muestren cansados de sus bromas. Esto es lo que sucedió con el cantante, quien asistió al programa de Movistar+ para hablar de su nuevo disco.

El cantante se encontraba hablando de sus nuevas canciones y aseguró que, entre ellas, se sorprenderían al escuchar su primer tema de reguetón, el que ha grabado junto Carlos Baute. Estas palabras del cantante dejaron a cuadros a Broncano, quien no se esperaba que el cantante se haya pasando a lo que más se escucha en la actualidad. Como consecuencia, el presentador no desaprovechó la oportunidad de hacerle bromas y meterse con él.

"La gente se puede emocionar con una balada de Bertín, eh", comenzaba diciendo el presentador, refiriéndose al estilo que solía seguir Bertín. "No son baladas, baladas. He hecho un reguetón", explicaba el invitado, dejando Broncano totalmente descolocado y recibiendo aplausos por parte del público. "¡He hecho un reguetón con Carlitos Baute!", aseguraba el cantante ante la sorpresa de todos.

"Pero no sé bailarlo", se lamentaba Bertín. "El problema que tengo yo es que soy muy patoso", explicaba, aclarando el motivo por el que no sabe bailar. "Yo te enseño", le ofrecía el presentador. "Tú tienes pinta de ser peor que yo", opinaba el entrevistado. "¿Te perreo un poco?", insistía el presentador con la broma. "Poty no ha sido capaz de enseñarme un paso", contaba el cantante, haciendo referencia a Poty, el conocido coreógrafo que ha participado en televisión en varias ocasiones.

"Te vas a llevar una colleja"

Al escuchar el nombre del coreógrafo, Broncano comenzó a repetirlo sin parar: "Poty". "Poty, Poty, sí", corroboraba Bertín. "¿Poty?", seguía el presentador. "Joder, sí. Poty ¿No sabes quién es Poty?", reaccionaba el cantante. "¿Pero qué te pasa en la boca?", agregaba el invitado al ver la cara de Broncano. "¡Poty, coño!", exclamaba Bertín. Sin embargo, Broncano seguía repitiendo "Poty" sin parar, lo que hizo que el cantante perdiese los nervios.

"¡Que un tío así esté presentando en televisión es alucinante!", señalaba el presentador de 'El Show de Bertín', aparentemente cansado de la broma de Broncano. "¿Pero Poty qué es? ¿Es una corporación?", seguía preguntando el conductor del espacio. "Que quién es será", le corregía el cantante. A pesar de ello, Broncano siguió repitiendo "Poty" y el artista llegó a deletrear el nombre del bailarín.

Al ser consciente de que no había servido para frenar la broma, Bertín lanzó una advertencia a Broncano: "Te vas a llevar una colleja, que lo sepas". "Yo estoy fuerte, Bertín. ¿Quieres que después hagamos lucha libre? Te reto a un combate, eh", contestaba el humorista. Entonces, ambos se pusieron a bromear sobre su condición física e, incluso, tocaron el bíceps del contrario, para corroborar que podrían pelearse en igualdad de condiciones.

Sí, sí, ¿pero qué es POTI? pic.twitter.com/QYmSdE9Ki7 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 8, 2021