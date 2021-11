Bertín Osborne habla de sus ideas políticas y Pablo Iglesias se burla con una famosa serie de televisión

El cantante español Bertín Osborne ha concedido recientemente una entrevista al diario '20 Minutos', donde no solo ha hablado de sus próximos proyectos, sino que también ha hecho un breve repaso de la actualidad.

Todo el mundo conoce la posición del artista y nunca se ha mordido la lengua a la hora de hablar de las actividades o decisiones que se toman desde el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el artista ha confesado ser "absolutamente liberal, en todos los sentidos". A continuación el artista, al ser preguntado por ser "anárquico o de izquierdas" ha asegurado decir: "Yo probablemente haría cosas aún más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias".

"Algunas cosas las haría. Pero claro, si las hiciera afectaría a los políticos, porque les diría cómo gastar el dinero, cómo redistribuirlo en lugar de dárselo a los chiringuitos, que por ejemplo les pagaran a todos los españoles con lesiones cerebrales o discapacidad las sillas de ruedas, por ejemplo, que hay 400.000 en España", ha señalado.





A continuación, ha preguntado: "¿Por qué no lo paga la Seguridad Social? Porque no tiene dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque se lo gastan en otras cosas", ha indicado el artista español.

Una serie de declaraciones que han llegado hasta las redes sociales, donde han tenido gran repercusión. De hecho, ha llegado también hasta las manos del exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha querido responder a Bertín Osborne con un popular meme.

La respuesta de Pablo Iglesias a Bertín Osborne

Como ya venimos contando, Iglesias ha querido responder al cantante español. Para ello, ha utilizado un popular meme de televisión de la serie 'Padre de Familia' con el sencillo texto: "¿Cosas de izquierdas, Bertín?".





Se trata del capítulo 27 de la temporada 4 de la serie 'Padre de Familia'. A continuación puedes ver el fragmento concreto al que Pablo Iglesias hace referencia.





Bertín Osborne también fue preguntado por su opinión sobre la política y si está desencantado con ella. "Cualquiera que tenga dos dedos de frente vive desencantado con la política", ha señalado el artista, quien ha apuntado que el problema es "el mundo de los partidos".

"Yo he conocido políticos que son buenos hasta para robarlos, pero que luego los partidos les tienen capados. Y eso es malo especialmente para los partidos, y después para los ciudadanos. Hay gente muy válida y muy buena en la política que por el hecho de estar en un partido no son capaces de llevar a la práctica las cosas fantásticas que podrían hacer y quieren hacer", ha añadido.





Además, al ser preguntado sobre si podría llegar a entrar en el mundo de la política, Bertín ha sido muy claro: "Siempre he dicho que no porque si estoy en política no voy a mangar y tengo que trabajar un huevo para mantener todo mi tinglado. Con el sueldo de político no me da para vivir. Y como tengo que trabajar y no voy a mangar, no me sale a cuenta", ha señalado.