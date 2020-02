Bertín Osborne habla, por fin, sobre Supervivientes 2020: "La gente se ha vuelto loca"

Bertín Osborne ha sonado con fuerza como posible concursante de Supervivientes 2020 en los últimos días. La participación del cantante en el reality de Telecinco ha sido tan aireada que él mismo ha querido pronunciarse al respecto, ya que el rumor no ha parado de ser comentado.

En una entrevista para esRadio, Osborne no ha podido mostrarse más contundente acerca de esa participación en Supervivientes de la que tanto se ha hablado. “¿Pero cómo voy a ir? La gente se ha vuelto loca”, ha afirmado, para zanjar toda clase de especulaciones al respecto.

La cosa no ha quedado ahí, ya que el presentador de Mi casa es la tuya ha aprovechado la ocasión para cargar contra los medios que difunden informaciones falsas. Como las que le ponen rumbo a Honduras. “Hay una web de estas, que yo no he visto nada más lamentable, que, de mí, en los últimos dos o tres años, no han dado jamás una noticia. No es que sea medianamente acertada, sino verdadera”, ha comentado visiblemente molesto.

“Se han inventado directamente las noticias mías. Esa chusma, que no sé quiénes serán, mienten cada vez que publican algo. Eso de Supervivientes mío no sé si ha salido ahí, pero yo aprovecho para darles el palo. Cómo voy a ir yo a Supervivientes, a meterme a una isla tres meses con todo lo que tengo que hacer. No tengo edad”, ha sentenciado Bertín.

Y, a pesar de estas palabras, todavía no se han apagado las especulaciones sobre la presencia de Osborne en el concurso. Incluso se dice que el mismísimo Paolo Vasile podría estar intentando convencerle de que vaya a la isla más famosa de la televisión. Quizá todavía esté a tiempo de cambiar de opinión: si Mi casa es la tuya renueva por más temporadas, nunca se sabe.