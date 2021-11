Belén Rodríguez no se corta y habla de la realidad de la relación entre Antonio David y Olga Moreno

Uno de los temas que está ocupando las portadas de la prensa del corazón en los últimos días es el anuncio de la separación entre Olga Moreno y Antonio David Flores. Una difícil situación para los miembros de la familia Flores Moreno, que lo están llevando, de la mejor manera posible.

Por su parte, Olga Moreno no está pasando por su mejor momento y es que desde que Antonio David Flores decidiera confirmar su separación con ella, no hemos sabido nada de la que fuera ganadora de 'Supervivientes 2021'. Siempre tan discreta con su vida privada, parece que quiere seguir en un segundo plano y no hacer ninguna declaración sobre lo que está ocurriendo en su vida, eso sí, ella se deja ver casi todos los días yendo a su tienda y con la rutina del día a día.

Si hace unos días la veíamos con la madre de Antonio David demostrando la buena relación que sigue teniendo con la familia del que ha sido su marido durante más de 15 años, este domingo la hemos visto corriendo por las calles de Málaga... pero ¿por qué? No se trata de una persecución, ni que le haya dado ahora por hacer deporte por las mañanas, simplemente se trata de un descuido.

Belén Rodríguez sentencia el matrimonio de Olga Moreno y Antonio David Flores

Por su parte, Antonio David Flores rompía su silencio hace unos días e incluso acusaba a 'Sálvame' de haber intentado acabar con su matrimonio. Precisamente sobre esto ha hablado Belén Rodríguez en su regreso a los platós de Telecinco. La peridista, que ha estado dos semanas ausente tras tener que ser operada de urgencia por una fractura en la tibia y el peroné, ha regresado a la televisión. Lo ha hecho este sábado, cuando la hemos podido ver en el plató del 'Deluxe'. Allí ha sido donde ha hablado, sin tapujos, de la noticia de la separación de Olga y Antonio David.

"Que diga que todos hablamos sin ningún tipo de pruebas… Él hablaba en televisión destrozando y machacando a la madre de sus hijos, llevan toda la vida machacando a Rocío Carrasco", apuntaba tras conocer las acusaciones del padre de Rocío Flores. La colaboradora de Mediaset ha tachado de "empresa" a la familia y ha hecho hincapié en que la noticia no le ha sorprendido en absoluto.

Belén Rodríguez: "Antonio David, Olga y Rocío Flores, son una empresa" #belenroporfin — Deluxe (@DeluxeSabado) November 6, 2021





Hace unos meses, la periodista de Mediaset ya vaticinó que esto ocurriría, fue cuando Olga volvió de 'Supervivientes', cuando comenzaron a circular algunos rumores. La ausencia de Antonio David en el cumpleaños de ella no ayudó a acallar los rumores, que se confirmaron días después. Belén Rodríguez ha asegurado "no le dan pena". "Se acabó esa imagen de familia ejemplar, para mi no eran un matrimonio feliz, no eran ni un matrimonio", ha sentenciado.