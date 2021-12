Belén Esteban se sincera con David Broncano y confiesa cuánto dinero tiene en el banco: "He invertido mucho"

Este jueves, David Broncano ha recibido en 'La Resistencia' a una invitada muy especial. La 'princesa del pueblo', Belén Esteban, se sentaba en el sofá del plató para responder a las preguntas del presentador y tener una charla sincera y distendida, que ha dado mucho que hablar. Al llegar, Esteban confesó estar nerviosa pese a los años de experiencia en televisión, y es que el programa de Movistar+ tiene algo de especial.

En cuanto a su situación laboral actual, Belén revelaba que acude cada mes a 13 programas de 'Sálvame Diario' y a 3 'Deluxe' del fin de semana. Además, se ha incorporado recientemente a 'La isla de las Tentaciones', que ha regresado hace escasas semanas a Mediaset, con Sandra Barneda al frente.

No es broma, os juro que es cierto. pic.twitter.com/uFNMUlYw3G — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 2, 2021





Esteban ha hecho gala de su naturalidad, al igual que hace cada tarde en Telecinco y ha hablado con Broncano con total sinceridad. Le ha contado que cuando sale del plató de 'Sálvame' "desconecta", y le ha confesado qué hace después de trabajar: "Soy una tía muy normal, nos vamos a un bar, o vamos a casa y quedo con mis amigas. Mis amigas de siempre, desde pequeñas". Además, entre el público había una persona muy especial, cuyas reacciones a la entrevista hemos podido ver durante el programa. Se trata de su marido Miguel, del cual presume la colaboradora de 'Sálvame' de manera habitual.

Belén Esteban da el dato de cuánto dinero tiene en el banco

Durante el programa, Broncano retomaba la pregunta de "¿cuánto dinero tienes en el banco?", y Belén, en lugar de dudar e irse por las ramas, como ocurre con muchos invitados que no terminan de mojarse, se mostraba de lo más sincera y daba cifras sin tapujos. En primer lugar, confesaba "haber ganado mucho dinero" a lo largo de su trayectoria, pero también haber tenido un problema económico, por el cual tuvo que pagar a Hacienda "700.000 euros". Eso sí, ha querido recalcar que actualmente "no debe nada a Hacienda".





Antes de revelar la cifra, Broncano hacía gala del humor que le caracteriza y enseñaba un meme que según él, reflejaba a "los redactores de Telecinco" a la espera de conocer el dato. A colación de las deudas, La 'princesa del pueblo' confesaba que "hace años le debieron mucho dinero". Fue su exrepresentante y la cantidad ascendía a "400.000 euros".

"He invertido mucho en la empresa, sobre todo tengo camiones, trailer", explicaba Esteban como antesala al dato. "Tengo un poco menos que Amancio Ortega", bromeaba, provocando las risas en el público y la indignación de Broncano, que le decía que "eso no vale. "A ver, no te voy a engañar", confesaba entonces la invitada, "entre 40.000 y 100.000. No te doy el dato exacto pero te digo que he invertido mucho en los camiones, la gasolina, los empleados".