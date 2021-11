Belén Esteban arremete contra 'Sálvame' al recibir una curiosa sorpresa por su cumpleaños: "No me hace gracia"

Belén Esteban es uno de los rostros más míticos de Telecinco. La de Paracuellos es conocida en todas las casas desde hace años y, sin duda alguna, es uno de los iconos de las tardes de 'Sálvame'. La conocida como 'princesa del pueblo' se ha hecho al medio y su presencia en los platós de televisión es imprescindible a medida que pasa el tiempo. Este martes 48 años y lo hará por todo lo alto, porque ya sabemos que la colaboradora suele celebrar sus fechas más especiales rodeada de sus seres queridos y esta vez no puede ser menos.

Esteban ha hecho frente este último año a diferentes polémicas: la carta de María José Campanario en Facebook, la llegada de Julia Janeiro a Madrid, la polémica con el documental de Rocío Carrasco o las últimas declaraciones de Samanta Villar en la televisión catalana... pero ella sigue teniendo su esencia y no deja a títere con cabeza.

Hace más de 20 años, Belén Esteban llegaba a la televisión explicando y detallando su relación con Jesús Janeiro y ahora tiene su propia personalidad e identidad, sin necesidad de hablar del padre de su hija para estar en un plató de televisión. Habiendo colaborado en muchos realities de la cadena y en diferentes programas, la de Paracuellos ha protagonizado momentos inolvidables en la pequeña pantalla.









En otras ocasiones, Belén ha decidido tomarse el día de su cumpleaños libre para celebrarlo con sus seres más queridos, pero en esta ocasión, la celebración tendrá lugar este viernes en una discoteca de la capital, y este 9 de noviembre ha acudido como cada tarde al plató de 'Sálvame' donde le tenían preparada una inolvidable sorpresa.





El enfado de Belén Estaban en directo en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez pedía a Belén que se levantara y se pusiera en medio del plató porque le habían preparado una sorpresa de alguien muy especial. Esteban, con cara de susto y al mismo tiempo de preocupación, no tenía ni idea de quién podía venir esa sorpresa, ya que como ella misma apuntaba, "el concepto de especial es todo lo contrario". El presentador bromeaba entonces con su edad, asegurado que cumplía 51 años, una broma que no le ha gustado nada a la colaboradora.

En ese momento ha llegado la sorpresa, una mujer rubia con media melena, aparentemente desconocida para los espectadores lanzaba un emotivo mensaje a Belén asegurando conocerla y haber compartido muchos momentos juntas. La princesa del pueblo escuchaba las palabras con asombro y repetía "no se quién es" y "no conozco a esa señora".

La persona que le mandaba el mensaje entraba en plató con una tarta y unos globos ante la atónita mirada de Belén que empezaba a enfadarse y se dirigía al director diciendo: "Alberto tío, esto no me hace gracia a esta señora no la he visto", con aparente mosqueo y sin hacerle ninguna gracia la sorpresa. A los minutos, Kiko Hernández le entregaba un ramo de flores y le revelaban que era una actriz contratada para la ocasión.