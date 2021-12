Belén Esteban revela quien es la presentadora de Telecinco "menos agradable": "Alguna trifulca"

Este miércoles, 'Sálvame' dedicó gran parte del espacio a Lara Álvarez. Esto se debe a que la presentadora de 'Supervivientes' ha concedido una entrevista en la que se ha mostrado muy sincera y ha hablado de uno los momentos más duros para ella, lo que provocó que decidiese pedir ayuda psicológica. "Hay pocas personas, en Telecinco, que sean presentadoras y sean tan agradables como ella", opinaba Marta López, demostrando así la alta estima que siente por la periodista.

A raíz de esto, Jorge Javier Vázquez no lo dudó y preguntó a los presentes en el plató de Telecinco quién creían que era el presentador o presentadora "menos agradable". "Has dicho que Lara es una de las más agradables, pero para ti ¿Quién es una presentadora poco agradable?", quiso saber el presentador, dirigiéndose directamente a López.

Sin embargo, la colaboradora de Telecinco no dejó de responder con evasivas, lo que sacó de quicio a Belén Esteban: "¡Venga! ¡Sed valientes, decidlo! Es que no lo decís". "Te ha hecho una pregunta, para ti ¿Quién es una de las menos agradables?", insistía la Princesa del Pueblo. "Es que, de verdad, que no sé... A mí, quizás...", empezaba diciendo López, hasta que fue interrumpida por sus compañeros, quien no dejaban de insistir en que respondiese a la pregunta.

"Conmigo ha sido María Patiño, de todas las presentadoras de esta casa", confesaba por su parte Kiko Matamoros. "¿Y contigo, Belén?", preguntaba el conductor del espacio de Telecinco. "Paz Padilla", respondió Esteban muy clara. "Pero no porque sea mala conmigo o me lleve mal. Tengo buena relación, pero tengo que ser honesta: hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con Paz y hemos tenido alguna trifulca", aclaraba la colaboradora.









"La peor experiencia que he tenido"

Al decir esto La Esteban, Jorge Javier aprovechó para hacer una broma en relación a los comentarios de Paz Padilla: "Pero tú no tienes ganas de morirte", soltaba entonces el presentador, en tono de broma y haciendo referencia a Padilla, quien, a raíz de la muerte de su marido, no deja de recordar a sus compañeros que la muerte nos espera a todos y que no es algo que deba atormentarnos.

"No, yo no tengo ganas de morirme", corroboraba Esteban, quien no había parecido entender el comentario irónico del presentador. "Eso no quiere decir que me lleve mal con Paz", seguía explicando la colaboradora, mientras sus compañeros no podían evitar la risa por el comentario de Jorge Javier, lo que descolocó a la de Paracuellos: "¿De qué te ríes?". "Joder...", decía Matamoros sin evitar la carcajada, lo que parecía alterar a Esteban al creerse que se estaba riendo de sus palabas.

Para evitar que el comentario contra Paz Padilla fuese a mas, el presentador cortó la conversación y continuó con el programa: "Marta da el nombre de quién es para ella la presentadora más antipática de Mediaset". "La peor experiencia que he tenido, me da pena ahora decirlo, pero fue con La Campos", confesaba finalmente la tertuliana.