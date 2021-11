Belén Esteban cambia su guion al enzarzarse con una reportera por Jesulín de Ubrique: "No le deseo nada malo"

Hace varios días, Belén Esteban acudía a una cena solidaria en la que ejercía como madrina Eugenia Martínez de Irujo. En el photocall, la de Paracuellos respondía a preguntas de los reporteros y tenía unas palabras más conciliadoras con su ex, Jesulín de Ubrique.

La destacada colaboradora de 'Sálvame' se refería al diestro en los siguientes términos. "Tenemos a una persona en común, pero cada uno tiene su vida, su familia. Yo no le deseo nada malo a nadie y menos a él por ser quien es. No tengo nada más que decir. Yo estoy en otro mundo y otra vida. Y es que no tengo nada que decir. No insistáis porque no voy a decir nada, de verdad. No quiero hablar de ese tema".









Mientras los periodistas seguían insistiendo, más incidía Esteban en su negativa a dar más declaraciones sobre Jesulín de Ubrique. Sin embargo, sí quiso hablar más detalladamente sobre Eugenia Martínez de Irujo. "Yo fui a su boda. La amistad viene de hace tiempo, estábamos las dos embarazadas. Yo di a luz antes y luego ella, nos conocimos hace mogollón de años pero hace cinco o seis años retomamos la relación. Yo la quiero un montón".









Respecto al planteamiento de los reporteros sobre cuándo le gustaría ser madre, Belén Esteban aseguraba que en estos instantes se encuentra un tanto "perezosa". De hecho, indicó que no descarta la posibilidad de adoptar. En estos momentos, Esteban se encuentra con mucho trabajo ya que compagina 'Sálvame' con su empresa llamada 'Los sabores de la Esteban'.

Belén Esteban arremetió contra 'Sálvame' al recibir una curiosa sorpresa por su cumpleaños: "No me hace gracia"

Al hilo de estas palabras conciliadores de Belén Esteban sobre Jesulín de Ubrique, rescatamos el cabreo que se cogió la colaboradora televisiva. El motivo de su enfado es que le hicieron una sorpresa en 'Sálvame' que no le sentó nada bien.

Ocurría hace escasas semanas. Jorge Javier Vázquez pedía a Belén que se levantara y se pusiera en medio del plató porque le habían preparado una sorpresa de alguien muy especial. Esteban, con cara de susto y al mismo tiempo de preocupación, no tenía ni idea de quién podía venir esa sorpresa, ya que como ella misma apuntaba, "el concepto de especial es todo lo contrario". El presentador bromeaba entonces con su edad, asegurado que cumplía 51 años, una broma que no le ha gustado nada a la colaboradora.

En ese momento ha llegado la sorpresa, una mujer rubia con media melena, aparentemente desconocida para los espectadores lanzaba un emotivo mensaje a Belén asegurando conocerla y haber compartido muchos momentos juntas. La princesa del pueblo escuchaba las palabras con asombro y repetía "no se quién es" y "no conozco a esa señora". Así, la de Paracuellos insistía en que la broma de sus compañeros de formato no le había hecho ninguna gracia.