Belén Esteban, sin miedo a Jorge Javier: "No voy a dar un paso atrás. De tonta tengo lo justo”

Parecía que la paz estaba firmada entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban después de la cumbre que montó 'Sálvame' entre dos de sus piezas clave. La polémica en 'Sálvame Deluxe' tras las críticas de la ex de Jesulín a la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus, y el papel que había cumplido Jorge Javier: "No lo has vivido como la gente de la calle", le soltaba la de San Blas.

Jorge Javier Vázquez estallaba y censuraba a su colaborador: "Por ahí no. No te lo consiento". Una disputa que terminaba con el presentador abandonando el plató.

En la cumbre de paz, el presentador catalán aprovechó sus tablas delante de las cámaras y su poder en Mediaset para anular a Belén: "Ha estado cobrando su sueldo integro por dos recetas y una cena. Una persona que vive en un chalet con piscina y que alterna con Rosalía no es del pueblo", zanajaba el presentador.

Belén Esteban muy enfadada con Jorge JavierMediaset España

Belén Esteban no se deja intimidar

La que hasta hace unos días era 'La princesa del pueblo', regresaba a 'Sálvame' 48 horas después de 'firmar la paz' con Jorge Javier. El presentador catalán no le pidió disculpas y no cedió en ningún momento por sus actos. Por esa razón, en un programa presentado por Paz Padilla, Esteban ha vuelto a cargar contra 'su amigo': "Me sentó muy mal lo de las dos recetas y un sueldo entero, porque para hablar hay que informarse. Ni yo sé lo que cobra él ni él sabe lo que cobro yo", confesaba muy molesta con las declaraciones de Vázquez.

"¿Yo porque viva en un chalet con piscina o Rosalía sea mi amiga no puedo opinar? No quiero entrar en más discusiones con Jorge, ni en temas políticos. Me reafirmo en lo que dije. No voy a dar un paso atrás. Ante todo hay que tener libertad para que uno diga lo que crea conveniente. Yo te respeto a ti y tú me respetas a mí, sin respeto no hay nada", se refería a la falta de tolerancia que el presentador ha mostrado durante los últimos días, llegando incluso a salir vestido como Kim Jong-Un, para reírse de todo el mundo. "Parece que soy la tonta del pueblo y la tonta del programa, pero de tonta tengo lo justo", recriminaba la colaboradora.

El reproche de @BelenEstebanM a @jjaviervazquez: "Yo pedí perdón y a mí nadie me ha dicho 'lo siento" https://t.co/bzokin5aUF — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 25, 2020

Por último, Belén Esteban quiso poner de manifiesto que Jorge no le pidió perdón por las humillaciones del pasado sábado: "Aquí la que se ha sentido humillada soy yo, y aun así le pedí perdón por la frase que a él le sentó mal. Yo no quiero que me pida perdón, pero que me diga un 'lo siento'. No cuesta nada, y yo lo hago cuando me equivoco".

"No quiero seguir con el tema, pero yo hay cosas que me hubiera callado. A mí me veis la cara el martes y me mordía la lengua por no liarla. Jorge sabrá mucho, pero yo no soy ninguna tonta. Ni él es más que yo ni yo soy menos que él. Estoy dolida y me da igual quien lo entienda o no. Él dijo que le da igual si lo nuestro se arregla, y a las 24 horas que me considera parte de su familia. No lo entiendo, pero prefiero callarme porque sé que me voy a encender más"; concluyó la colaboradora.

