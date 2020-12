Belén Esteban, pillada por un micro abierto defendiendo al rey emérito en 'Sálvame': "Con el rey..."

El pasado miércoles, los abogados de Juan Carlos I anunciaron que el rey emérito ha decidido regularizar sus problemas con Hacienda y pagar 678.393 euros para cubrir sus deudas. Este tema ha sido tan polémico que ha llegado a todos los platós de televisión, incluso se ha tratado en 'Sávame', acaparando gran parte del debate.

Este jueves, el espacio de Telecinco contaba con una invitada muy llamativa, la autora de la única biografía de la reina Sofía. Por este motivo, antes de presentar y dar paso a la entrevistada, Paz Padilla hizo un resumen de los últimos acontecimientos en los que el emérito era protagonista.

Quien más se alteró en el debate fue Belén Esteban. La colaboradora siempre se ha mostrado a favor de la monarquía en todos los debates, pero sus palabras han causado siempre tanto revuelo que decidió no volver hablar del tema ni de política para evitar discusiones con Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, esta vez, no pudo evitarlo.

"Juan Carlos ha pagado 678.393,72 euros", comenzó diciendo la presentadora para dar paso a un vídeo con toda la información. "Por lo menos ha pagado algo. Yo conozco a políticos que no han pagado todavía. ¡Claro! Así que a ver si pagan también, igual que ha pagado el Rey", exclamaba la colaboradora de Telecinco mientras interrumpía a Padilla y gritaba por encima de sus palabras.

Mientras se emitían las imágenes que explicaban lo sucedido para poner en contexto a los espectadores, se escuchó como un micro abierto captaba más quejas por parte de la presentadora: "Ya estamos otra vez con el Rey, ¡no te jode! Es que ya llega un momento con el rey...". Al ver la reacción de su compañera, Kiko Hernández se dio cuenta de que estaba siendo escuchada en sus casas e intentó frenarla: "Oye...".

Después de actualizar al público, dieron paso a su invitada. Durante la tertulia con Carmen Duerto, Esteban intentaba mantenerse callada y no compartir su opinión, pero los intentos de Paz Padilla y David Valldeperas por picarla para que se mojase la hicieron estallar: "Yo del tema del rey no quiero hablar porque tengo mis ideas y sé lo que pasa. Yo de política y del rey no hablo más. Punto".

La opinión de Belén Esteban

"El rey no está acusado de nada. Yo he sido clara en este programa y lo he dicho. A mí el rey me gusta mucho, Juan Carlos me ha gustado muchísimo. Entiendo que todo lo que está saliendo es feísimo, tanto lo del Corinna como lo del dinero, pero yo tengo mis ideas. Creo que el rey Felipe se va a comer algo que no le pertenece, pero yo no voy a decir nada hasta que no se prueben las cosas contra el rey Juan Carlos. Cuando me enseñen una sentencia diré que llevan la razón, hasta entonces no me pronunciaré", dijo finalmente la colaboradora muy indignada.

"Me parece estupendo que el rey devuelva dinero, algo que no han hecho muchos políticos. El rey claro que habrá hecho algo mal, yo no voy en su defensa, pero nunca diré nada hasta que no haya una sentencia", concluyó tras ser preguntada por su creía que el rey emérito estaba reconociendo un delito al devolver ese dinero.