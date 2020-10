Belén Esteban deja sin palabras en 'Sálvame': "¡Viva el Rey y viva España! Y que me pongan verde"

Belén Esteban es una de las personalidades más populares y polémicas de la televisión. Ya son muchos años los que los españoles la hemos podido ver en los platós de Telecinco y desde los que hemos seguido toda su trayectoria profesional (cuando no personal). Es por ello que no nos sorprende ver a la bautizada como 'princesa del pueblo' hablar de política y de la actualidad que atraviesa nuestro país. Ya protagonizó un enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez por la gestión del coronavirus que se llevaba a cabo desde Moncloa y este miércoles no ha dejado de opinar de uno de los asuntos más candentes: la Monarquía y el futuro de Felipe VI.

El grito de Belén Esteban en Sálvame: "¡Viva España!"

"Vivas al Rey estaba dando ahora Belén", comentaban algunos de los compañeros de Belén Esteban en el programa de Telecinco. Rápidamente y sin ningún titubeo, Esteban se ha lanzado a corroborar las sospechas: "Por supuesto que apoyo al Rey Felipe. Claro que lo he dicho y viva España también", ha sentenciad ante la mirada atónita de sus compañeros de programa.

Viva España, viva el rey , viva el orden y la ley.... #BelenEsteban la princesa de la zarzuela pic.twitter.com/OMw3T2R81K — MASPITV (@TVMASPI) October 14, 2020

Lejos de clamar las aguas, Belén Esteban lanzaba la siguiente pregunta: "¿Hay algún problema que no seamos libres para apoyar a quien nos dé la gana?", planteaba la popular 'socialité' de Mediaset. "No ninguno, solo faltaría", desmentían apesadumbrados los contertulios de Esteban, tras lo que esta recargaba energías:

"¡Viva el Rey Felipe y viva España!", declaraciones tras las que se le preguntaba directamente: "¿Y de Juan Carlos?", momento en el que Belén Esteban ni se planteaba entrar: "Yo ahora hablo del Rey que hay ahora, que para mí es Felipe". El alboroto en el programa ya estaba montado y Belén Esteban, lejos de amilanarse se lanzaba:

"Mi Rey de España se llama Felipe y lo vuelvo a decir y ahora que me ponga todo el mundo verde", retaba a los televidentes y compañeros de plató. "En este país, señores, hay libertad de expresión, gracias a Dios, aunque no lo parezca", lanzaba como última puya y tras lo que era cortada para dar paso al siguiente segmento del programa: "Hasta ahí, hasta ahí..."

El enfrentamiento de Belén Esteban con Jorge Javier Vázquez

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez protagonizaron el rifirrafe más mediático después de discutir en pleno directo de "Sábado Deluxe" sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. La "princesa del pueblo" regresaba al plató del programa después de más de cien días de confinamiento en casa. La diabetes que padece ha obligado a la ex de Jesulín de Ubrique a evitar el mayor contacto social posible al formar parte de los grupos de riesgo por la enfermedad.

En su regreso triunfal a "Sálvame", Belén no dudó en cargar contra el Gobierno por su ineficacia a la hora de afrontar la pandemia. “El sector sanitario lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura. Yo no voy a ir en contra de Sánchez, pero para mí no ha hecho lo que debía. Si en el gobierno estuviera el PP, Cs o Vox diría lo mismo”, comenzó diciendo. Después, habló de casos personales para revelar la falta de equipos de protección para los sanitarios. “Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. Yo he pasado miedo por mi marido”, desvelaba.

Las críticas de Belén al Gobierno no gustaron nada a Jorge Javier, hasta tal punto que el presentador le dijo que había pasado de ser princesa de pueblo a Cayetana. "Tu discurso me ha parecido un rollazo”, le dijo. La gota que colmó el vaso fue cuando Belén insinuó que el estatus social al que pertenece su compañero le había privado de conocer la situación real que han padecido millones de españoles. "No te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato", le dijo antes de abandonar el plató para no seguir haciendo la entrevista a su compañera.

“No sigas por ahí porque no te hago la entrevista”



“Aquí no hay variedad de opiniones”



“Estoy harto de tu discursito”@jjaviervazquez, el dictador chavista de @DeluxeSabado#BelenEstebanpic.twitter.com/N1qYz0NpeP — Alex Sanz ������ (@alexsanz_95) June 20, 2020