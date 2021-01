Belén Esteban habla claro sobre la entrevista de Ana Rosa al doctor Carballo y termina cometiendo un patinazo

La estrella del mundo del corazón, Belén Esteban, que no suele cortarse a la hora de hablar del Gobierno y la gestión del coronavirus, no se ha mordido la lengua este viernes sobre la entrevista del doctor César Carballo en el Programa de Ana Rosa. Además, y para deleite de los seguidores de la colaboradora de 'Sálvame', cometía un llamativo error con su nombre a la hora de hablar del médico de urgencias en redes sociales y que no ha pasado desapercibido.

Concretamente, este jueves el doctor César Carballo atendía a las cámaras del magacín de las mañanas de Telecinco, 'El Programa de Ana Rosa'. En él, el médico del Hospital Ramón y Cajal estallaba contra el director del CCAES y portavoz de Sanidad en toda la pandemia, Fernando Simón, y a su tono calmado de los últimos días. “Las camas de UCI médica están al 120%, no al 40%, para estar a esa cifra tenemos que sacar camas de de UCI de otros sitios, de quirófanos y de otros lados que no son camas médicas”, comentaba a la presentadora.

Por último, reprochaba a Sanidad la gestión desde el pasado mes de febrero de 2020, en el que comenzaron los primeros brotes de coronavirus en nuestro país. “Hemos sido líderes en la primera, segunda y tercera ola de números negativos, ¿cuántos muertos encima de la mesa hay que poner?”, cuestionaba particularmente molesto.

Belén Esteban sobre el doctor Carballo

Quien se ha pronunciado sobre esto ha sido la colaboradora de, precisamente, Telecinco, Belén Esteban que a través de Instagram, quería mandar un mensaje de apoyo al médico de urgencias del Ramón y Cajal. “Deberíamos vacunar mañana, tarde y noche. Llevas toda la razón Dr. César Carballo”, un mensaje claro de apoyo a la labor en los medios que está realizando Carballo, que ya ha criticado en varias ocasiones a Simón, como el pasado sábado en 'La Sexta Noche', donde le instó a que dimitiese.

Una publicación que no habría pasado más allá del mensaje si no fuere por la peculiar manera en la que Esteban escribía el nombre del experto en redes sociales. Lo que en realidad decía el mensaje era: “Toda la razón Dr. Cargarlo”. Un fallo inocente que no ha pasado desapercibido para las redes sociales.

Esteban, contra el Gobierno en Telecinco

Sin embargo, no sorprende que Belén Esteban muestre su apoyo a un especialista que clama contra la gestión del Gobierno, sobre todo si tenemos en cuenta los enfrentamientos que la colaboradora ha protagonizado con Jorge Javier Vázquez a cuenta de la política. La última el pasado 8 de enero cuando, en mitad del programa de Mediaset, Esteban cortaba al presentador: “Al presidente hay que aplaudirle y al Almeida, por no tener sal, hay que darle ahora”, a cuenta del temporal 'Filomena' en Madrid. “¿Tú tienes sal en casa?”, respondía Jorge Javier, que no dejaba continuar a la colaboradora y zanjaba el tema de raíz.