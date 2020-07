Belén Esteban desvela el verdadero motivo de su enfado con Terelu Campos

La tensión se palpaba en el programa final de 'La Última Cena', un espacio en el que se enfrentaron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban a Terelu Campos y Víctor Sandoval.

En un momento dado, los comensales estaban probando el primer plato y tenían que elegir cuál de las dos propuestas les gustaban más. Parecía que el plato de Belén y Jorge tenía más calado y Terelu se quejaba abiertamente de las votaciones de sus compañeros.

Esto provocó que 'La Princesa del Pueblo' estallara: “No entiendo que tú te pongas así, esto es un concurso que nadie va a ganar”, sentenciaba Esteban. Ante tales palabras, Terelu se molestó mucho y llegó a marcharse del plató asegurando que eso no lo iba a aguantar y que “hay cosas que no no merece en la vida”. Carlos Corredera trató de acercar posturas y al final parecía que habían resuelto su problema.

Esta es la verdadera razón por la que Terelu y Belén discutieron en directo

Las dos parejas quedaron en manos del público y finalmente ganaron el concurso Jorge Javier y Belén. Hoy en 'Sálvame', Esteban ha querido revelar el verdadero motivo de su cabreo con la hija de María Teresa Campos, mientras recordaba que los que votaban no eran los compañeros sino el público: “La vi un poco, no con mal perder pero...”, aseguraba Belén.

No obstante, no todos comparten la premisa de 'La Princesa del Pueblo' pues tal y como indica Kiko Hernández, Terelu saludó en ese momento y se despidió de todo el mundo. Es más, él se marchó con ella y todo parecía estar bien.

María Patiño reveló cuáles eran sus platos favoritos de ambas parejas durante la gran final: “Me quedo con el gazpacho de Terelu y Víctor y el chipirón de Jorge y Belén”. Y añadía: Es la primera vez en mi vida que me cuesta mucho trabajo tomar una decisión... y mi pareja favorita después de todas estas ediciones es, Terelu y Víctor”. Otra de las figuras más relevantes de 'Sálvame' es Lydia Lozano: “Mi pareja ganadora son Belén y Jorge” o Alonso Caparrós: “El primer plato se lo he dado a Terelu, pero el calamar relleno de cerdo me parece algo maravilloso. Así que Belén y Jorge”.

Todo ello aparece con el anuncio de que 'Hormigas Blancas' regresará a Mediaset, un programa que regresa al 'prime time' de Telecinco con Belén Esteban, Terelu Campos y Carlota Corredera como presentadora. Así se refería Corredera a este nuevo reto profesional que le viene por delante: "Presentar Hormigas Blancas es un regalo emocional porque yo trabajé muchísimo en su primera etapa, primero como guionista, luego como subdirectora y más tarde como codirectora", explicaba la priodista gallega ante el retorno del programa a Telecinco.