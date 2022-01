Belén Esteban desvela su tensa relación con Paz Padilla por el coronavirus: "No le cogí el teléfono"

La pandemia por coronavirus se encuentra en una nueva etapa con la llegada de la variante ómicron, la que provoca que los contagios aumenten con gran rapidez. Como consecuencia, muchos rostros han querido pronunciarse al respecto y compartir su opinión también sobre el plan de vacunación, haciendo hincapié en cómo ha repercutido en los contagios de esta nueva ola. Entre todos ellos, ha resaltado la opinión de Paz Padilla, cuyas declaraciones también han llegado a ‘Sálvame’ y han sido analizadas por sus propios compañeros.

“Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de ‘Luján’, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la ‘oritrón’... Y, entonces, el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta", decía la presentadora de Telecinco desde sus redes sociales, durante un directo junto a María del Monte y Anne Igartiburu.

Estas declaraciones de Paz Padilla sobre el Covid son de WTF



pic.twitter.com/jhwdVR0IdV — M ?? (@casasola_89) December 30, 2021

Ante las declaraciones de Padilla, ha sido Belén Esteban quien no ha podido evitar responderle en pleno directo, dado que ella siempre ha apoyado la efectividad de las vacunas y no está dispuesta a que personas con gran repercusión como su compañera hagan llegar este tipo de mensajes a los espectadores.

“Que Paz Padilla diga que las vacunas no sirven para nada me parece de una persona irresponsable con el tirón que tiene ella tanto en televisión como con sus seguidores. Y por aprender, se tiene que aprender cómo se llaman las variantes”, comenzaba diciendo la colaboradora de Telecinco, muy crítica y haciendo referencia al error de Padilla a la hora de dirigirse a la nueva cepa.

“Me parece vergonzoso y me parece que hay que creer en la ciencia. Yo a mi marido sabéis que siempre le dejo aparte, pero es que yo lo he vivido en primera persona, y también lo he vivido con personas cercanas que han tenido el covid y que gracias a las vacunas lo han pasado como una gripe. Creo que está mal informada. Me llamó, pero no le cogí el teléfono”, declaraba, dejando claro que la opinión de la presentadora ha afectado en la relación que mantienen. "No le cogí el teléfono y no le devolví la llamada, es verdad", reconocía a Jorge Javier tras apuntar que cree que Padilla está molesta con ella por ignorar su llamada y por decir lo que opina de sus declaraciones contra la vacuna.

BELÉN contra Paz Padilla diciéndole que le parece vergonzoso lo que ha dicho sobre las vacunas y que al menos se aprenda los nombres de las variantes JAJAJAJAJAJAJA #YoVeoSálvame#SalvameLemonTeapic.twitter.com/W7y3BCH0GD — Diego ?? (@diegobferrandez) January 17, 2022









"Hemos tenido alguna trifulca"



No obstante, no es la primera vez que Esteban muestra su rechazo a la presentadora de Telecinco. La colabora dejó muy claro quien creía que era la presentadora “menos agradable” de la cadena. "Paz Padilla. Pero no porque sea mala conmigo o me lleve mal. Tengo buena relación, pero tengo que ser honesta: hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con Paz y hemos tenido alguna trifulca… Eso no quiere decir que me lleve mal con Paz", señalaba la comunicadora, hace unas semanas, en ‘Sálvame’.

De la misma manera que, la semana pasada, dejó claro que no siguió las Campanadas que presentó Padilla para Telecinco. “Las uvas las dimos y, que sepas, que nuestras uvas no han quedado mejor que Telecinco. Nuestras uvas han quedado de puta madre”, decía Esteban en ‘La Resistencia’. “Mucho mejor que las de Telecinco”, corroboraba David Broncano. “Efectivamente”, aseguraba la colaboradora de ‘Sálvame’, haciendo referencia a que le habían gustado más que las de sus compañeros de cadena.

“¿Quién las dio en Telecinco?”, quiso saber Broncano, ante lo que la comunicadora no supo que responder. “No me acuerdo”, confesó la colaboradora de Telecinco. “Es que yo no las he visto”, se excusaba el presentador. “Yo tampoco”, reconocía Esteban, generando así las risas en el público, dado que ella es un mítico rostro de la cadena de Mediaset. “Yo las vi en Twitch”, confesaba el cómico, señalando que despidió el año junto a Ibai Llanos y Ramón García. “Yo no, yo te vi a ti y a mí”, apuntaba Esteban.