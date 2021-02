Belén Esteban no se calla contra María José Campanario y apunta a su información más sensible: "Cuidado"

Belén Esteban ha decidido ponerse delante de las cámaras de 'Deluxe' este sábado para responder de forma tajante la carta que en los últimos días le ha dedicado María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique. La colaboradora de Mediaset no se ha dejado nada en el tintero y ha realizado un alegato cargado de avisos y advertencias, tanto para ella como para el distro de Ambiciones.

Sola en el plató de 'Sálvame', y con Jorge Javier Vázquez en un lateral escuchando muy atentamente las palabras de su compañera, la madre de Andrea Janeiro ha comenzado reiterando las principales diferencias en 'La Jose' y su actual pareja Miguel: "He estado 18 años hablando de mi vida y la de tu marido, que en su época fue parte de mi vida. Ahora no. Yo hablo de lo que me da la gana. Tú en el momento en el que sales en una revista te conviertes en personaje público, Miguel no. Él trabaja y a día de hoy no ha salido en una exclusiva ni el día de su boda. Así que tú a él ni le nombres. Yo de ti puedo hablar e incluso nombrar a toda tu familia porque ellos se han sentado en el ‘Deluxe".

Las claras advertencias de Belén Esteban a la Campanario

En este sentido, uno de los puntos que más ha sentado mal a Belén Esteban ha sido en el que se refería al problema que tuvo en el pasado con la droga, un asunto que ya despertó algún que otro encontronazo en 'Gran Hermano VIP' con Olvido Hormigos: "Mi hija sabe el problema que tuve porque tenemos comunicación y amor. Pero yo estoy curada". Y aprovechaba el momento para lanzarle un dardo: "Espero que tú también te cures de la maldad que tienes. A la niña ni la nombres. Tú no. Porque no tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre".

También ha tenido palabras contra Jesulín de Ubrique, sobre todo por cómo es su relación con su hija, Andrea Janeiro: "Es una vergüenza que su padre no sepa donde estudia ni cómo se llama su novio. No te dirijas a mí porque estoy callada por lo que sabéis. Habéis tenido mucha suerte porque pensabais que a los 18 iba a llevar a mi hija a una revista o a ‘Sábado Deluxe’ y no ha pasado".

El detalle del móvil de Belén Esteban

Aunque unos de los principales hitos de la intervención se ha producido cuando Belén Esteban ha cogido su teléfono móvil y ha 'amenazado' con desvelar el contenido que había en el dispositivo, algo que al final no se ha producido. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha intentado por activa y por pasiva que lo hiciese público, aunque sin lograr ese premio. "Si saco lo que tengo en el móvil, va a ser peor que la ‘Herencia envenenada", explicaba Belén Esteban siendo consciente de que este asunto va a dar muchas horas de 'Sálvame' en los próximos días, ya que se trata de una información muy sensible contra la esposa de Jesulín de Ubrique.

