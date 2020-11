Isabel Pantoja se ‘cuela’ por sorpresa en el segundo capítulo de ‘Cantora: la herencia envenenada’

Este viernes Mediaset ha emitido el segundo episodio de 'Cantora: la herencia envenenada' en Telecinco, donde en esta ocasión la protagonista principal ha sido la hermana del torero y marido Paquirrí, Teresa Rivera. Su protagonismo, no en vano, no ha sido suficiente como para que Isabel Pantoja no se haya 'colado' en medio del programa.

Lo ha hecho en un momento crítico para la tonadillera, ya que la que fuera su cuñada ha contado sin pelos en la lengua muchas de las cuestiones que hasta ahora eran desconocidas de la relación que mantenía el matrimonio.

La enemistad de Teresa Rivera e Isabel Pantoja

Asimismo, la hermana del torero ha contado muchos episodios que ella misma ha vivido con Isabel Pantoja, con la que no mantiene relación desde la muerte de su hermano en pleno ruedo.

Según le ha desvelado a Jorge Javier Vázquez,Pantoja le dijo a su marido que ella le había pedido dinero después de haberse comprado un traje de flamenca. Una cuestión, ha matizado, que es mentira y que sin duda ha emponzoñado su visión hacia la cantante, a la que su hijo le acusa de haberla estafado.

Isabel Pantoja se cuela en el programa

Sin embargo, lo que más curioso ha resultado dentro del programa ha sido una de las imágenes que esta noche se ha podido vivir dentro del universo 'Sálvame'. Isabel Pantoja se ha colado en medio del programa, cuando su cuñada estaba contando su testimonio.

Rivera ha entrado en directo en el programa, donde ha estado arropada por los principales colaboradores de 'Sálvame', que con sus intervenciones han narrado muchos de los episodios que se desconocen sobre este asunto.

La paradoja de Telecinco intentando explicar que Isabel Pantoja es una aprovechada mientras dejan claro cuántos millones ganan a costa de ella. Una imagen vale más que mil palabras.#CantoraLaHerenciaEnvenenada2pic.twitter.com/HmDzYlv87E — Juanito (@zoompy) November 20, 2020

Han sido los telespectadores quienes a través de las redes sociales han comentado el suceso, y que ha levantado alguna que otra crítica. "La paradoja de Telecinco intentando explicar que Isabel Pantoja es una aprovechada mientras dejan claro cuántos millones ganan a costa de ella. Una imagen vale más que mil palabras", ha dicho al respecto una espectadora en redes sociales.

Y es que este viernes en la mitad del programa se ha podido ver a Isabel Pantoja en la parte inferior de la televisión con la intención de dar cobertura al programa que presenta en Telecinco, 'Idol Kids'. En ella la cantante es la encargada de evaluar la capacidad artística que tienen los niños que acuden al programa y que se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la cadena.

