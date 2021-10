Belén Esteban habla sobre la reacción de Olga Moreno tras ver la serie de Rocío Carrasco: "Hay cosas..."

La ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno ha sido una de las noticias más importantes en el ámbito de la crónica social de nuestro país. Se ha hecho esperar, pero finalmente ha sido Antonio David Flores quién ha confirmado su separación de Olga Moreno. Lo ha hecho diez después de que publicara la noticia la revista 'Lecturas' y mediante una comparecencia pública sin retribución económica, como bien señaló nada más terminarla su hija Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa'.

El ex Guardia Civil y ex colaborador televisivo no se ha dejado ver durante estos días, manteniéndose apartado del foco mediático y recluido en su casa, mientras que su exmujer Olga continuaba con su rutina entrando y saliendo de casa manteniendo la compostura así como un sepulcral silencio acerca de su situación sentimental.

El pasado fin de semana, sin tener aun la confirmación de los protagonistas, pudimos ver a la ganadora de 'Supervivientes 2021' en su tienda chequeando que todo estuviera en orden y en el mercado después haciendo una extensa compra para disfrutar de una comida familiar.

Este, con la comparecencia por su marido ya hecha y la ruptura ratificada, Olga comienza una nueva etapa en su vida, oficialmente sin Antonio David, junto al que ha estado la friolera de dos décadas. Lejos de seguir los pasos de su exmarido, Olga opta por no pronunciarse y hacer oídos sordos tanto a las filtraciones que un familiar podría estar haciendo sobre la situación personal que está viviendo así como al paradero de su marido tras la decisión tomada y verificada.

En este sentido, la colaboradora de 'Sálvame', entre otros programas de Telecinco, Belén Esteban, ha dado nuevos detalles sobre la ruptura este sábado en 'Sábado Deluxe. La colaboradora ha hablado alto y claro sobre un momento clave en el día a día de Olga Moreno: ver al completo la serie de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.









Belén Esteban habla de la reacción de Olga Moreno tras ver la serie de Rocío Carrasco

La docu-serie, que fue un auténtico fenómeno mediático en nuestro país y fuera de nuestras fronteras la pasada primavera, narraba la historia, contada por Rocío Carrasco, de la relación entre la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores.

Respecto a la serie, durante su emisión, siempre estuvo presente en los pasillos de Telecinco la incógnita respecto a qué pasaría cuando la viese Olga Moreno, ya que durante aquellos meses se encontraba concursando en 'Supervivientes'.









Ahora, Belén Esteban ha desvelado cuál ha podido ser la reacción de la ganadora del reality, y es que parece que tras visionarla ha visto cosas que Antonio David Flores le contó, según ella, de otra manera: "Olga ha visto la docuserie de Rocío Carrasco. Escuchando a todos, tengo claro que ella ha visto la docuserie y que hay cosas que ha visto que su marido no se las ha contado así".