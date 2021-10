Lluvia de críticas contra 'Sálvame' por lo que dice Jorge Javier en pleno directo: "La última vez que lo veo"

Este miércoles, una noticia puso patas arriba el plató de 'Sálvame'. A principios de la tarde, Jorge Javier Vázquez paró en seco el programa para, tal y como aseguró, dar una gran exclusiva tras alterar por completo la escaleta que tenían programada: "Teníamos la escaleta preparada, pero nos acaba de llegar una información... y puede que se rompa". El presentador confirmó que le había llegado una información muy impactante por parte de Kiko Hernández y, esta vez, no tenía nada que ver con la reciente ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno.

"Hemos recibido una noticia que nos obliga a dinamitar todo esto y a movernos de manera rápida. Es de tal calibre, que por temor a que se hagan llamadas para entorpecer, se han requisado los teléfonos de Belén Esteban y Lydia Lozano. Yo creo que por primera vez en la historia", adelantaba el comunicador, dejando claro que la gravedad de la noticia era tan grande que se habían visto obligados a incomunicar a los colaboradores.

Antes de anunciar de qué se trataba, el equipo decidió decírselo a Belén Esteban y su reacción hizo que el publico se alterase todavía más. "Me da muchísima pena. Me he quedado bloqueada, en mi vida pensaba que iba a pasar lo que me acaba de contar Kiko Hernández. Estoy flipando. Me ha sorprendido y solo tengo en la cabeza a una persona porque a esa persona yo la quiero con locura", decía la colaboradora, entre lágrimas.

"Sabemos como es esa persona y esa persona no sabe nada... Me ha dado una tristeza y una pena porque lo va a pasar tan mal. Su mundo, su vida se derrumba. Solo pienso en esa persona a la quiero con locura... He llorado y voy a llorar cuando pongamos los videos porque se va a liar una...", reconocía la de Paracuellos.









"No son pruebas concluyentes"

Acto seguido, el conductor del espacio de Telecinco se dirigió a los espectadores para dejarles claro que la exclusiva se iba a dar esa misma tarde: "Hoy no se vende humo, hoy vendemos castañas. Como una serie de TV con su principio y su fin. Pero, evidentemente, la noticia va a tener muchísimo recorrido", se comprometía, asegurando que se sabrían los nombres de los protagonistas y se emitirían las pruebas.

Sin embargo, el programa siguió con total normalidad y fueron tocando otros temas. Como consecuencia, todo parecía indicar que el público se iba a quedar con la intriga, pero, de pronto, Jorge Javier se dispuso a sacar a la luz la "bomba". Tal y como informaba el presentador, tienen en su mano unos vídeos que podrían demostrar que Omar Sánchez ha sido desleal a Anabel Pantoja, poco después de haber pasado por el altar.

"No son pruebas concluyentes", advertía el comunicador antes de dar paso al vídeo. En las imágenes se ve al ex concursante de 'Supervivientes' muy cariñoso con una mujer en una discoteca. En los últimos segundos, se "vería a la mujer marchándose al baño, con Omar detrás y, 15 minutos más tarde, salir juntos".









La reacción de la audiencia

Dado el revuelo, Belén hizo todo lo posible por ponerse en contacto con Anabel y contarle lo sucedido, ya que son muy buenas amigas. "He hablado con ella y me he quedado muy tranquila. Sabe perfectamente qué zona de Canarias es. La he visto muy tranquila, estaba más preocupada por mí por cómo me he puesto", contaba la colaboradora, dejando a sus compañeros muy sorprendidos por la reacción de la sobrina de Isabel Pantoja, dado que todavía no había visto las pruebas.

Por esto mismo, los espectadores se mostraron muy indignados y no tardaron en estallar contra el formato. La audiencia manifestó su enfado y criticó que en las imágenes cedidas por Hernández no se viera prácticamente nada, al igual que la decisión de 'Sálvame' de dejar la 'bomba' para el final del programa, a pesar de haberla adelantado a primera hora de la tarde. Por este motivo, el público volvió a sentirse engañado y acusó al espacio de "vender humo".

Nada los vídeos son mentira una cortina de humo típico de sálvame si no ya los hubieran puesto si son 6 vídeos al menos 1 o 2 y que estuvieran comentando pero no antes de acabar el programa van a poner que 10 segundos y dirán hasta mañana falsos solo ceban #yoveosálvame — CANARIO (@Felixavio) October 27, 2021

