La dieta que ha seguido Belén Esteban para adelgazar casi 10 kilos: lo cuenta ella misma

Es el rostro por excelencia de 'Sálvame'. Cada paso que da, lo siguen millones de personas en España. 'La princesa del pueblo' continúa dando mucha guerra en Telecinco y, por supuesto, también es seguida fuera de plató. Su día a día y también algunos de sus grandes secretos. Uno de los que ha trascendido es el siguiente: ¿cómo ha conseguido Belén Esteban perder tanto peso en poco tiempo? Pues ha sido ella misma la que lo ha revelado. Y tú también puedes hacerlo.

"Desde que sigo esta dieta me voy notando cada vez mejor. Al final, va a llevar razón mi gente. De momento voy cumpliendo", escribía Belén en uno de sus posts en Instagram. La colaboradora se puso en manos de profesionales para seguir un estricto plan de nutrición basado en un test genético que le realizaron. Su dieta es muy sencilla. Consiste en hacer cinco comidas al día y le prohíben los hidratos de carbono y los azúcares. La 'princesa del pueblo' puede alimentarse sin pasar hambre, sobre todo, de verdura y pescado y la fruta no está contemplada como postre aunque sí como tentempié.

Además, la colaboradora de 'Sálvame' también camina 6 kilómetros al día. Una revelación que hizo en su programa y que provocó que sus compañeros la elogiasen por ello. "Se te nota Belén", decía Alonso Caparrós. No obstante, Belén Esteban no se confía. Continúa con ese estilo de vida saludable y lleva el proceso con calma y humor.

La de Paracuellos también soporta determinadas bromas, como la que le hizo un día Jorge Javier Vázquez que dejó entrever que Belén estaría embarazada por su tripita. Y nada más lejos de la realidad. En ese momento, tenía unos kilos de más que ella no escondía. Así respondía al presentador: "No empieces con las tonterías. Me veo con unos kilitos de más. Me veo en la tele y digo... es que he comido y estoy gordita".

Ahora, Belén Esteban mantiene una envidiable condición física. Hábitos de vida saludables y una correcta alimentación que le vienen de lujo y que la mantienen más activa que nunca en su vida profesional. No hay más secretos.

Belén Esteban habla sobre la reacción de Olga Moreno tras ver la serie de Rocío Carrasco: "Hay cosas..."



La colaboradora de 'Sálvame', entre otros programas de Telecinco, Belén Esteban, daba nuevos detalles sobre la ruptura de Olga Moreno y Antonio David Flores este sábado en 'Sábado Deluxe'.









Belén Esteban ha desvelado cuál ha podido ser la reacción de la ganadora del reality, y es que parece que tras visionarla ha visto cosas que Antonio David Flores le contó, según ella, de otra manera: "Olga ha visto la docuserie de Rocío Carrasco. Escuchando a todos, tengo claro que ella ha visto la docuserie y que hay cosas que ha visto que su marido no se las ha contado así".